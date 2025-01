Ascolti tv del 21 gennaio, Alessandro Preziosi sfida Zorro con Black out 2

Il martedì sera la sfida televisiva è tra le fiction: "Black out 2" su Rai 1 e "Amore e Vendetta - Zorro" su Canale 5. Chi vince la battaglia degli ascolti

Fonte: Rai Aurora Ruffino in "Black out 2"

Il martedì sera in tv la fiction è protagonista. Il 21 gennaio in prima serata si sono sfidate le serie Black out 2 su Rai 1 e Amore e Vendetta – Zorro su Canale 5.

Su Rai 1 la seconda puntata di Black Out – Le verità nascoste con Alessandro Preziosi, Aurora Ruffini e Marco Rossetti (che è tra i protagonisti anche di Un passo dal cielo 8) si concentra sull’omicidio di Umberto che apre nuovi scenari. L’uomo, poco prima di morire, ha tentato di rivelare qualcosa ma non ce l’ha fatta. Il primo sospettato è Karim, ma il proiettile rinvenuto nel cadavere non è compatibile con il suo fucile.

Su Canale 5 invece le avventure di Zorro hanno visto Don Diego continuare a indagare sul ruolo del clan dell’Orso e dell’amico di famiglia Tadeo nella morte di suo padre, mentre scoppia un sanguinoso contrasto tra i poteri forti di Los Angeles: la compagnia russo-americana uccide il Governatore, facendo ricadere la colpa su Zorro, e Irina tradisce il direttore. In seguito alla morte di Pedro Victoria, Monasterio assume la sua carica ad interim. Diego si convince che, per il bene di Lolita, sia meglio non dichiararle i propri sentimenti.

Gran finale su Rai 2 per Ma diamoci… del tour! In Europa con Enrico Brignano. Su Rete 4 a È sempre Cartabianca Bianca Berlinguer è tornata sul caso di Ramy e sul ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Su La7 ospiti di Giovanni Floris a diMartedì sono stati Lucia Annunciata e Aldo Cazzullo.

Prima serata, ascolti tv del 21 gennaio

Su Rai 1 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 interessa a spettatori con il. Su Italia 1 appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 piace a spettatori con il. Sul Nove registra

Access Prime Time, dati del 21 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi. Su Canale5 Striscia la Notizia è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 21 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

