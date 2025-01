Ascolti tv del 7 gennaio, trionfano le fiction: Leopardi sfida Zorro

In tv arrivano le fiction. Su Rai1 la serie "Leopardi - Il poeta dell'infinito" si scontra con "Amore e vendetta - Zorro" su Canale5. Chi vince gli ascolti tv?

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa Rai Leonardo Maltese in "Leopardi - Il poeta dell'infinito"

Terminate le Feste di Natale, la programmazione televisiva entra nel vivo. Martedì 7 gennaio grandi protagoniste della prima serata sono state le fiction. Su Rai1 è andata in onda la prima puntata della miniserie Leopardi – Il poeta dell’infinito, mentre su Canale5 ha debuttato Amore e vendetta – Zorro.

Sergio Rubini ha firmato la regia della serie in due puntate, in onda su Rai1, di Leopardi – Il poeta dell’infinito che racconta la vita del genio italiano, dandone un ritratto brillante, variopinto, trasgressivo e soprattutto pieno di fascino, dove al centro della vicenda c’è l’amore.

In sostituzione del Grande Fratello, Canale5 ha proposto la prima puntata della fiction Amore e vendetta – Zorro con protagonista Miguel Bernardeau.

Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna, Zorro vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. L’impatto del personaggio creato da Johnston McCulley, nel 1919, è tale da aver ispirato le figure di tanti protagonisti dei fumetti USA, in particolare il mitologico Batman. Sotto la celebre maschera di Zorro, quindi, si cela Don Diego de la Vega, aristocratico figlio unico di Don Alejandro de la Vega, il più ricco proprietario terriero della California. Il bel Diego ha imparato l’arte della spada all’università, in Spagna, e ha ideato il suo alter ego quando la California Spagnola (1769-1821) è caduta nelle mani di un dittatore.

Il resto della programmazione ha visto su Rete4 È sempre cartabianca dove si è parlato della visita a sorpresa del premier Giorgia Meloni nella residenza di Donald Trump in Florida, Mar-a-Lago e delle polemiche per quanto accaduto nella notte di capodanno a Milano. Su Rai2 lo spettacolo con Enrico Brignano, Ma… diamoci del tour. In Europa.

Prima serata, ascolti tv del 7 gennaio: vince Leopardi

Su Rai 1 Leopardi – Il Poeta dell’Infinito ha interessato 4.112.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 il debutto di Amore e Vendetta – Zorro conquista 2.161.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 Ma… Diamoci del Tour! In Europa con Enrico Brignano intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Attacco al Potere 2 incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Un uomo felice segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Natale a cinque stelle ottiene 436.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Jumanji raduna 420.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, dati del 7 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori pari al di share e Affari Tuoi raduna 6.554.000 spettatori (30.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.137.000 spettatori pari al 14.4%. Su Rai2 TG2 Post totalizza .000 spettatori con il %. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna .000 spettatori con il %. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da .000 spettatori (%), mentre Un Posto al Sole appassiona .000 spettatori (%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto .000 spettatori e il % nella prima parte e .000 spettatori e il % nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie .000 spettatori e il %. Su Tv8 4 Ristoranti gioca con 613.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 462.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 gennaio

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre L’Eredità ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto spettatori (%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%) mentre Don’t Forget the Lyrics segna .000 spettatori con il %.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 7 gennaio