Fonte: IPA Alfonso Signorini

Quando torna in onda il Grande Fratello? Il reality show condotto da Alfonso Signorini è al centro di pesanti critiche: spesso è stato condannato dagli spettatori per alcune pagine televisive nel corso delle ultime edizioni (basti ricordare a quanto accaduto a Marco Bellavia). E ora, nell’edizione 2024/2025, abbiamo visto nuovamente delle dinamiche da dimenticare: la puntata non è andata in onda ieri sera 6 gennaio, e non va in onda nemmeno stasera 7 gennaio. Qual è il motivo e quando torna.

Perché salta il Grande Fratello e quando torna

Un po’ troppi cambi di programmazione per il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, che subisce ancora una volta uno slittamento: lunedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, la diretta del reality show è saltata per la messa in onda della finale della Supercoppa italiana, che si è disputata tra Inter e Milan. Ma il GF non va in onda nemmeno stasera 7 gennaio 2025 per il debutto della miniserie televisiva Amore e Vendetta – Zorro.

Slitta quindi il ritorno in TV del reality show, la cui prima puntata del 2025 è prevista per domani mercoledì 8 gennaio 2025 alle 21,40 su Canale5. Una puntata decisamente molto attesa, dal momento in cui è stato annullato il televoto perché saranno presi dei provvedimenti contro alcuni concorrenti e il ritorno in Casa di Pamela Petrarolo.

La puntata del GF di mercoledì 8 gennaio 2025

Negli ultimi anni il GF è stato un po’ una pedina nel palinsesto televisivo di Mediaset: se prima è stata la Supercoppa italiana a far slittare il Grande Fratello, è toccato poi alla miniserie su Zorro. Per questa settimana era anche previsto il doppio appuntamento, con la puntata del giovedì, che naturalmente è ormai saltata. Per quanto riguarda la prossima settimana, il reality tornerà alla collocazione del lunedì, salvo imprevisti e colpi di scena.

In effetti un colpo di scena non è proprio escluso: c’è molto scontento in merito a questa edizione del Grande Fratello. Nella giornata di ieri è stato annunciato l’annullamento del televoto: la produzione deve prendere dei provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti. Il riferimento è chiaro: quanto accaduto nella casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi è già stata definita come una “brutta pagina di televisione”.

I rapporti tra Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi si sono fatti sempre più tesi, fino a sfociare in una lite a dir poco accesa: insulti pesanti, fino a quando la Prestes non ha preso un bollitore pieno di acqua per lanciarlo contro la Morlacchi. Il provvedimento disciplinare è dietro l’angolo. “Avete visto come l’ha lanciato? Che la squalifichino! Ma magari la cacciano via sta pazza. Ma lavati te che puzzi”, ha detto la Morlacchi poco dopo. Oltre ai provvedimenti disciplinari, la puntata è attesa perché è stato annunciato il ritorno di Pamela Petrarolo. Si è persino ipotizzata a questo punto una chiusura anticipata, ma è molto difficile che verrà presa questa decisione, considerando le parole di Berlusconi: “È e rimarrà una macchina televisiva straordinaria. Io penso che il Grande Fratello sia uno dei prodotti più forti al mondo anche per il futuro”.