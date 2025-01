Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è al centro di una discussione mediatica che ha ormai assunto tutti i contorni della polemica: sono attesi provvedimenti per quanto successo, quindi il televoto in corso è stato annullato. Nella giornata di ieri il GF ha anche comunicato ai concorrenti che Pamela Petrarolo rientrerà nella Casa durante la prossima puntata, ovvero mercoledì 8 gennaio. Ma ormai è difficile arginare le critiche.

Grande Fratello, Pamela Petrarolo rientra in Casa

Volente o nolente, la puntata di mercoledì 8 gennaio del Grande Fratello è attesa per molti motivi. Nella giornata del 6 gennaio, in Casa è stato annunciato il ritorno di Pamela Petrarolo, che durante l’ultima puntata dell’anno, il 30 dicembre, aveva abbandonato il reality show: Alfonso Signorini aveva anticipato il suo addio, dopo aver ricevuto delle notizie “preoccupanti” dalla sua famiglia.

La notizia è stata comunicata proprio ai concorrenti in Casa, che hanno accolto positivamente il ritorno della Petrarolo. Di certo il reality show è cambiato rispetto agli anni scorsi: già l’anno scorso è stata fatta un’eccezione proprio per Beatrice Luzzi, poiché aveva abbandonato la Casa per la morte del padre. Non tutti però hanno reagito positivamente alla notizia del rientro: sui social, gli utenti hanno criticato la decisione.

Molti hanno espresso critiche in merito all’edizione in sé, così come contro Alfonso Signorini, il conduttore. “Un’edizione più ridicola di questa è impossibile”, ha scritto un utente su X. “Questo programma? Sempre peggio. Mi dispiace perché lo seguo da anni e ultimamente è inguardabile per le ingiustizie che ci sono”. O ancora: “Chiamatelo Hotel Grande Fratello“.

Perché Pamela Petrarolo aveva abbandonato la Casa

Aveva definito un “meraviglioso viaggio” il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, un’opportunità. Ma, purtroppo, aveva dovuto prendere la decisione di uscire, per mettere al primo posto gli affetti, perché la vita è scandita da priorità imprescindibili. “Devo abbondare purtroppo la casa. Sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore. Ho dovuto superare sperando che qualcosa potesse cambiare. Devo tornare dalle mie figlie, le mie figlie hanno bisogno di me. In assoluto vengono prima di tutto. Davanti ad un dolore grande, devo correre a casa, andare da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte, combattere con loro questa cosa che, spero, finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e questa lo è”.

Attesi provvedimenti

Di certo la giornata del 6 gennaio è stata ricca di avvenimenti per la Casa del Grande Fratello. Perché è arrivata anche la notizia dell’annullamento del televoto in corso: è atteso un provvedimento disciplinare, quindi chi ha votato verrà rimborsato. Al momento ci sono solo delle ipotesi. Per esempio la Petrarolo potrebbe rientrare come concorrente singolo, perché Ilaria Galassi dovrebbe ritirarsi in modo volontario.

Ma l’ipotesi principale sui social è che Helena Prestes potrebbe essere squalificata per aver lanciato un bollitore pieno di acqua contro Jessica Morlacchi durante una lite. Sulla pagina ufficiale del GF, molti invocano squalifiche: da Helena a Jessica, fino a Ilaria, è indubbio che comunque ci si aspetti un provvedimento esemplare. Perché alcune pagine di televisione non dovrebbero mai essere scritte. Secondo Deianira Marzano, inoltre, era stato contattato un personaggio famosissimo per entrare in Casa, ma ha rifiutato dopo gli ultimi avvenimenti. “Si vocifera una chiusura anticipata”.