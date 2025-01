Fonte: IPA Alfonso Signorini

Una puntata incandescente, quella del Grande Fratello che ci aspetta in diretta l’8 gennaio. La prima del 2025, dopo i due rinvii dovuti alla messa in onda della finale di Supercoppa vinta dal Milan e dal debutto della serie spagnola Amore e vendetta – Zorro, che arriva lunga e carica di avvenimenti dopo l’aggressione di Helena Prestes nei confronti di Jessica Morlacchi, che l’aveva ripetutamente provocata. Ma cosa succederà davvero? Le anticipazioni.

Grande Fratello, le anticipazioni dell’8 gennaio

L’attesa del pubblico è per le sorti delle tre concorrenti interessate dai provvedimenti disciplinari che la produzione intende prendere dopo la deriva preoccupante di questi ultimi giorni. Al centro del dibattito è finita l’aggressione di Helena Prestes ai danni di Jessica Morlacchi, che l’aveva ripetutamente provocata apostrofandola come imbecille, ma le sanzioni sono in arrivo anche per altri inquilini coinvolti in comportamenti considerati poco adeguati e contro il regolamento.

Pare che sarà colpita anche Ilaria Galassi, l’ultima rimasta delle Non è la Rai, e anche Jessica Morlacchi, benché parte lesa nella contesa con la modella brasiliana. L’uscita di Galassi era stata inoltre anticipata dall’amica Zeudi Di Palma, che si era detta dispiaciuta dalla possibilità di perderla. Quello che succederà è comunque tutto da decidere e non è detto che si assista alla squalifica o all’uscita di tutti.

Il rientro di Pamela Petrarolo

Era uscita per stare vicina alla sua famiglia ma ha già deciso di rientrare. Sembra infatti che Pamela Petrarolo sia decisa a riprendere la sua avventura all’interno della Casa dopo che era uscita per stare vicina ai suoi cari. A varcare di nuovo la Porta Rossa è anche Maria Monsè, l’ultima eliminata dal gioco, e che torna dai suoi ex compagni per chiudere un conto che era rimasto in sospeso.

Il trio delle Non è la Rai quindi si ricompone almeno in parte, dopo l’uscita di Eleonora Cecere, mentre la sorte di Ilaria Galassi rimane in bilico. Inizialmente erano entrate come un unico concorrente e, poi, con il procedere delle settimane, hanno mostrato apertamente le loro differenze di carattere. A evidenziare il coraggio della scelta di uscire di Petrarolo era stata perfino Beatrice Luzzi che un anno fa aveva vissuto qualcosa di molto simile.

Quando e dove va in onda

La nuova puntata del Grande Fratello, che potrebbe essere caratterizzata da squalifiche e televoto flash, va in onda l’8 gennaio dalle 21,35 su Canale5. Un appuntamento inconsueto per il reality di Canale5, che ha dovuto spostarsi per rispondere alle esigenze di palinsesto dettate dalla Rete. In studio, come sempre, ritroveremo il conduttore Alfonso Signorini, con Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici come opinioniste, mentre Rebecca Staffelli si occupa di testare il sentiment che proviene dai social.

Il programma vive anche sulle piattaforme social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti, mentre la puntata è trasmessa in contemporanea in streaming e qui rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. I best moment sono inoltre disponibili sulla piattaforma online anche durante la diretta trasmessa su Canale5 che rimane comunque il punto di riferimento principale per il pubblico.