Fonte: IPA Helena Prestes

Non può essere lunedì sera senza il Grande Fratello. Il reality show di Canale5 torna in diretta il 3 febbraio con la conduzione di Alfonso Signorini e la collaborazione delle due opinioniste, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. A restituire il sentiment della serata sarà, come di consueto, Rebecca Staffelli, mentre i nominati a rischio sono sei. Anche questa sera, il televoto sarà eliminatorio e, dopo l’uscita di Bernardo Cherubini, potrebbe succedere davvero di tutto. Ma cosa dicono i sondaggi?

Grande Fratello, i nominati del 3 febbraio

Sono ben sei i concorrenti al televoto ma solo uno di loro potrebbe uscire nel corso della puntata del 3 febbraio. Il pubblico è quindi chiamato a scegliere il concorrente preferito e, il meno votato, sarà colui che deve lasciare per sempre il gioco. Sono in nomination Emanuele Fiori, Luca Giglio, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, che ha avuto un duro scontro con Helena Prestes e Javier Martinez, invitandoli perfino a fidanzarsi presto perché la liberino dall’impasse.

In nomination anche Jessica Morlacchi, che è appena rientrata grazie al ripescaggio. Il suo ritorno all’interno del gioco non ha però sortito i risultati sperati e, anzi, sono ancora tanti gli interrogativi intorno alla sua persona soprattutto ora che è uscito Luca Calvani. I due si sono perdonati a vicenda ma il loro passo indietro non ha convinto praticamente nessuno, in particolare quello di lui che è stato infine eliminato dal gioco.

Ilaria Galassi, invece, si mostra sempre più insofferente rispetto alle dinamiche interne alla Casa. Sono ormai passati dei mesi dal suo ingresso al Grande Fratello e sono cambiate moltissime cose. A cominciare dall’addio di Eleonora Cecere, che era uscita volontariamente per questioni familiari, per continuare poi con il forfait di Pamela Petrarolo, che è uscita e rientrata nel giro di pochi giorni ma con la quale sembra aver mutato profondamente il suo rapporto d’amicizia.

Ancora in nomination anche Iago Garcia, appena rientrato in gioco e finito al televoto immediatamente, e Giglio ed Emanuele che devono definitivamente dimostrare di essere all’altezza di rimanere in gioco. Zeudi Di Palma, che era andata avanti per la sua liaison con Javier Martinez, si trova per la prima volta davvero a rischio. La sua permanenza nella Casa è tenuta in piedi dai rapporti interpersonali che è riuscita a instaurare nel corso di queste settimane trascorse al Grande Fratello, ma anche per lei è arrivato il momento della resa dei conti.

Cosa dicono i sondaggi

A restituirci una prima stima di quello che potrebbe accadere in diretta il 3 febbraio sono i sondaggi condotti su ForumFree. Come sempre, questi numeri possono aiutare a capire quali siano le preferenze espresse dal pubblico e chi potrebbe uscire nel corso della puntata trasmessa su Canale5. Il concorrente preferito tra i nominati risulta essere Iago Garcia, che potrebbe essere quindi salvato con il 53,23% delle preferenze.

Segue Jessica Morlacchi, che può ritenersi ragionevolmente al sicuro con il 13,47% delle preferenze, molto indietro rispetto all’attore spagnolo che invece dovrebbe rimanere nella Casa malgrado le continue nomination. Si posiziona bene anche Emanuele Fiori con 10,53%. Potrebbe rimanere in gioco anche Zeudi Di Palma, con 8,82% mentre Luca Giglio si ferma a 8,34%. Chiude Ilaria Galassi che quindi si candida come concorrente più a rischio con il 5,61% delle votazioni. Da ForumFree, apprendiamo che invece la concorrente preferita dal pubblico è la modella brasiliana Helena Prestes, che si candida a essere una delle possibili vincitrici.