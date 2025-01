Fonte: IPA Shaila Gatta

Dopo la confusione delle ultime settimane, il Grande Fratello torna regolarmente in onda con una puntata eliminatoria. I nominati sono cinque e, dopo l’abbandono inaspettato di Jessica Morlacchi, il televoto della 22esima puntata di questa stagione è eliminatorio. Come di consueto, è il pubblico a decidere chi dovrà lasciare per sempre il gioco, ma i sondaggi ci concedono già una prima proiezione di quello che potrebbe accadere in diretta.

Grande Fratello, chi sono i 5 nominati

Ilaria Galassi, Helena Prestes, Luca Calvani, Shaila Gatta e Tommaso Franchi sono i cinque candidati all’eliminazione nella puntata del Grande Fratello in diretta il 13 gennaio. A leggere il verdetto del pubblico sarà Alfonso Signorini, che appena una settimana fa aveva lasciato lo studio per raggiungere i concorrenti in Casa e rimproverarli per il comportamento che hanno tenuto nelle ultime settimane. Tre sono le persone che sono finite al televoto flash ma una di loro, Jessica Morlacchi, ha deciso di lasciare spontaneamente il gioco perché in disaccordo con il provvedimento preso dal programma.

Ora che lo show ha premuto reset su quanto accaduto nei primi giorni dell’anno, i concorrenti sono pronti ad affrontarsi nuovamente per capire quali siano le preferenze del pubblico. Siamo al giro di boa e alla finale del programma non manca poi molto: le tendenze dei telespettatori da casa sembrano già chiare e le proiezioni emerse per questa sera ne sono una prova tangibile. Ma chi lascerà per sempre il programma?

Cosa dicono i sondaggi

In testa alla classifica stilata a seguito delle votazioni condotte su ForumFree, troviamo Shaila Gatta, reduce da una sonora strigliata da parte di Alfonso Signorini per le dichiarazioni fatte su una nota catena di supermercati, e quindi principale candidata all’eliminazione. Il 51% dei voti ottenuto fa quindi presupporre che sarà proprio lei a lasciare la Casa, dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato e diversi battibecchi con i compagni, che spesso non hanno accettato alcuni lati del suo carattere troppo spigolosi.

Segue Helena Prestes, protagonista in negativo delle ultime settimane di trasmissione, e che ora potrebbe ragionevolmente abbandonare il gioco dopo l’addio della sua nemica numero uno Jessica Morlacchi. Le percentuali non sono incoraggianti e il 31% dei voti potrebbero ricondurla direttamente a casa. Va invece meglio a Ilaria Galassi, che ha ritrovato la sua amica Pamela Petrarolo uscita e poi rientrata in competizione, che con il 10% delle votazioni potrebbe anche pensare di rimanere al Grande Fratello malgrado i tumulti degli ultimi giorni.

Decisamente al riparo da ogni preoccupazione è invece Luca Calvani, che si tiene al sicuro con appena il 4% dei voti espressi dai telespettatori mentre Tommaso Franchi chiude la classifica con il 3%. I sondaggi rimangono comunque un’indicazione di massima e tutto potrebbe cambiare durante la diretta. Il televoto rimane aperto fino alla fine e, quindi, il pubblico potrebbe anche cambiare idea all’ultimo momento. Il verdetto sarà letto in diretta proprio da Alfonso Signorini che, con il supporto delle sue opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, conduce la 22esima puntata del Grande Fratello in onda in diretta il 13 gennaio su Canale5.