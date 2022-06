Luca Calvani, chi è il compagno Alessandro Franchini (che lavora con lui)

Fonte: IPA Luca Calvani, il nuovo compagno è Alessandro Franchini

Compagni nella vita, e sul lavoro. Luca Calvani ha oggi ufficializzato la relazione con Alessandro Franchini, che pare sia il suo compagno da ben 6 anni. L’attore e conduttore tv ha anche un casale nella campagna toscana, che gestisce insieme al suo Alessandro. La notizia del coming out spopola in rete, conosciamo dunque meglio Franchini, dal sogno calcistico alla vita bucolica.

Luca Calvani presenta il compagno Alessandro Franchini

Luca Calvani ha ufficializzato la relazione con Alessandro Franchini con un post Instagram, anche se la notizia, secondo i suoi più assidui followers, si poteva prevedere da un po’: “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi.”

Con questo messaggio la coppia è uscita allo scoperto, e un hashtag, che riporta i giorni vissuti insieme, 2196, fa intuire che la loro relazione è iniziata ben 6 anni fa.

Il grande pubblico ha conosciuto Luca Calvani nel 2006, quando partecipò e vinse (quasi da perfetto sconosciuto), l’Isola dei Famosi. Il suo debutto, però, risale al 2000, con il primo ruolo in tv (in Distretto di Polizia), e al cinema (nel film Al momento giusto), seguiti da altri piccoli ruoli, fino all’approdo, nel 2004 a Uomini e Donne.

Ma è stato dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi l’inizio del successo travolgente di Luca Calvani, che diventa attore in molte fiction Rai e Mediaset (La Freccia Nera, Tutti pazzi per amore, Ho sposato uno sbirro, Sposami).

Ma Luca non avrebbe mai potuto immaginare che un giorno, quel diploma da perito tessile, gli sarebbe tornato utile. Amante del design, è stato scelto come uno dei tre giudici nella nuova edizione Cortesie per gli ospiti, andato in onda su Real Time proprio nel 2022.

Al suo fianco, per tantissimi anni, c’è stata Francesca Arena, anche lei di Prato come Luca, e mamma della loro unica figlia, Bianca, protagonista di tantissimi scatti social con il papà. Per questo nessuno, probabilmente, si aspettava che Calvani annunciasse la relazione con Alessandro Franchini. Una scelta, quella del divulgare la notizia, arrivata a conclusione del pride month. Calvani si unisce alla lunga lista di nomi vip che negli ultimi anni, hanno deciso di condividere la propria vita privata, sfatando uno degli ultimi tabù, quello che legava il coming out alle eventuali implicazioni negative sulla carriera.

Chi è Alessandro Franchini, il compagno di Luca Calvani

Inevitabilmente gli occhi oggi sono tutti puntati su Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani, balzato agli onori della cronaca dopo l’annuncio della loro relazione via social. Infatti, anche sul suo profilo è comparsa una dolce dedica nelle scorse ore: “Tu. Che hai riempito la mia vita.”

Non sappiamo tantissimo di Alessandro Franchini: da giovanissimo una promessa del calcio, ama viaggiare e girare per il mondo. Dopo aver aperto una sua palestra nel 2015, è diventato personal trainer di bodyweight e functional.

Oggi, invece, insieme a Luca Calvani, gestisce un casale adibito a resort nella campagna toscana, Le Gusciane, dove la coppia vive e lavora spalla a spalla, quando l’attore non è impegnato sul set. Animali, piante, buon cibo e quella pace che sono un posto come quello sa dare, questi gli ingredienti della loro storia d’amore.