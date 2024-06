Fonte: IPA Mara Carfagna e Alessandro Ruben

Nessuna intenzione di condividere il proprio giorno speciale con il resto del mondo, o comunque con il resto d’Italia. Mara Carfagna e Alessandro Ruben si sono sposati quasi nell’anonimato, verrebbe da dire. Hanno preferito optare per una cerimonia privata, a dir poco, festeggiando il proprio amore tra sole persone realmente interessate a star loro al fianco.

Il matrimonio di Mara Carfagna

Qualche informazione è però trapelata, nonostante tutto. La notizia di per sé è saltata fuori ed ecco tutto quello che sappiamo sul giorno speciale di Mara Carfagna. Il suo nome sarà sempre legato al compianto Silvio Berlusconi, che l’aveva scelta come ministra nel suo quarto governo. La sua carriera non si è però fermata a quel momento, anzi. In seguito ha preso parte anche al governo Draghi ed è stata vicepresidente della Camera dal 2018 al 2021.

Quest’oggi ha celebrato il proprio amore con Alessandro Ruben, compagno di lungo corso. I due infatti sono una coppia dall’ormai lontano 2013. Dopo più di 10 anni d’amore, alla fine hanno indossato quegli anelli che, la speranza e l’augurio sono questi, resteranno lì per sempre.

Sorprende non poco che, nonostante l’ovvio grado di visibilità, siano riusciti a mantenere il riserbo generale.

Stando a quanto riportato da Dagospia, Mara Carfagna e l’avvocato Alessandro Ruben avrebbero dato disposizioni ad amici e parenti ben precise. Tutti gli invitati non erano autorizzati a diffondere notizie in merito. Nessuno doveva lasciar trapelare anche la minima anticipazione. Coinvolta pienamente nella cerimonia anche la figlia della coppia, Vittoria, che ha appena 4 anni. Per lei il compito di accompagnarli all’altare.

Per quanto riguarda la location, invece, è stata scelta la Campania e nello specifico la splendida Sorrento. Gli sposi e i loro invitati sono stati accolti all’interno della famosa villa Zagara.

La storia d’amore

Questo non è il primo matrimonio per Mara Carfagna, che spera davvero di poter proseguire in piena serenità questa sua seconda grande storia d’amore. Del resto i due hanno atteso abbastanza da essere certi d’essere compatibili. La prima figlia dopo sette anni e le nozze dopo 11. Verrebbe quasi da pensare che l’ex ministra sia rimasta alquanto scottata dalla fine del matrimonio con il costruttore romano Marco Mezzaroma.

Lo aveva sposato nel 2011, due anni prima di iniziare una nuova storia, a conti fatti. Al tempo fu Silvio Berlusconi a farle da testimone di nozze. Una cerimonia però poco fortunata, dal momento che i due subirono una profonda crisi, definitiva, dopo appena un anno.

Fonte: IPA

Con Alessandro Ruben le cose sembrano decisamente differenti. Aiuta forse il fatto d’aver voluto tutelare il più possibile la relazione. Se è vero infatti che i due fanno coppia dal 2013, lo è anche il fatto che sono usciti allo scoperto soltanto nel 2016.

Oggi è felice e i dolori passati sembrano un lontano ricordo. Ecco cosa diceva tempo fa: “Ho sofferto molto. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare. Avrei dovuto farlo anche prima”.