Sondaggi Grande Fratello del 7 aprile, chi rischia l’eliminazione

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip torna in diretta. Con l’avvicinarsi della puntata di martedì 7 aprile, l’ansia tra i concorrenti del reality inizia a farsi sentire, e non potrebbe essere altrimenti: il verdetto del televoto è ormai alle porte e uno tra i nominati dovrà abbandonare definitivamente il gioco, rinunciando al sogno della vittoria finale.

In questa tornata, il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra tre personalità diametralmente opposte: la vulcanica Antonella Elia, la misteriosa Ibiza Altea e il riflessivo Marco Berry. Ma cosa pensano i telespettatori? Per capirlo, siamo andati a sbirciare i principali sondaggi online, che come sempre offrono un termometro piuttosto affidabile del sentimento popolare.

Eliminato Grande Fratello Vip: cosa dicono i sondaggi

Se dovessimo basarci esclusivamente sulle proiezioni della Rete, il destino di questa sera sembrerebbe già tracciato, almeno per quanto riguarda la vetta della classifica. Su piattaforme storiche come GF Forum Free, che ha raccolto il parere di oltre 600 votanti, emerge una leadership schiacciante.

Antonella Elia si conferma un vero e proprio “animale da reality”, incassando il 50% delle preferenze totali. Alle sue spalle, il distacco si fa importante: Ibiza si attesta al 27,92%, mentre Marco Berry chiude la fila con il 22,08%.

La tendenza trova conferma anche nei dati raccolti da Reality House. Qui, su un campione di circa 400 utenti, Elia sale addirittura al 52%, consolidando la sua posizione di favorita dal pubblico. Ibiza Altea insegue con il 28%, lasciando Berry fanalino di coda al 19%. È evidente che la base dei fan di Elia si sia mobilitata in massa per proteggere la propria beniamina, lasciando gli altri due inquilini a contendersi i voti rimanenti in una sfida all’ultimo “click”.

Chi potrebbe uscire dal Grande Fratello Vip il 7 aprile

Analizzando questi numeri, appare chiaro che la vera battaglia per la sopravvivenza si stia consumando tra Ibiza Altea e Marco Berry. Se Antonella sembra godere di un “paracadute” di consensi piuttosto rassicurante, per gli altri due la situazione è critica.

Il margine che separa Ibiza da Marco è sottile e potrebbe essere colmato dalle dinamiche delle ultime ore o dal voto di chi non frequenta i forum online. Non bisogna mai dimenticare che il televoto ufficiale può riservare sorprese clamorose: spesso il “voto silenzioso” di chi segue la diretta da casa ribalta le previsioni della vigilia. Ma, al momento, è Marco Berry il concorrente che appare più vulnerabile.

Dove eravamo rimasti

A influenzare il giudizio del pubblico sono stati indubbiamente gli eventi concitati dell’ultimo fine settimana. Durante le festività pasquali, la convivenza forzata ha mostrato le sue crepe più profonde. Al centro del mirino è finita Blu, protagonista di un episodio che ha diviso l’opinione pubblica: il passaggio dei suoi indumenti intimi a Renato e Nicolò per uno sketch goliardico ha scatenato l’ira di Lucia, trasformando un momento di gioco in un caso diplomatico.

Non va meglio sul fronte dei sentimenti. L’unica coppia ufficiale della Casa sembra essere arrivata al capolinea. Le tensioni sono esplose in modo brutale, con dichiarazioni pesanti da parte di lui, che ha ammesso apertamente di non tollerare più nemmeno il suono della voce della compagna. Un’insofferenza generale renderà la diretta di stasera particolarmente infuocata: chi pagherà il prezzo di queste tensioni? Non resta che sintonizzarsi per scoprire chi sarà l’eliminato di questo 7 aprile.