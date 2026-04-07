Grande Fratello Vip, anticipazioni del 7 aprile: la crisi di Antonella Elia e il terzo eliminato

Tra nomination decisive, crisi emotive e strategie sempre più evidenti, la Casa del Grande Fratello Vip entra nella sua fase più intensa e imprevedibile

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Antonella Elia

Torna martedì 7 aprile il talent show più longevo della tv italiana, il Grande Fratello nella sua versione Vip, che giunge così alla settima puntata. Nella Casa più spiata d’Italia guidata da Ilary Blasi, sotto lo sguardo attento delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il clima sta decisamente cambiando. Ormai le dinamiche sembrano essersi sviluppate, le simpatie (e antipatie) delineate e con le strategie dei vari concorrenti sono emerse anche le prime tensioni. Questa sera il momento clou sarà segnato da una nuova eliminazione mentre in nomination ci sono tre nomi forti: Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry. Chi uscirà dalla Casa?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 7 aprile

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente e la puntata del 7 aprile segna un vero giro di boa per questa edizione: dopo settimane di convivenza forzata, equilibri già fragili iniziano a cedere, lasciando spazio a confessioni intime, scontri e strategie sempre più evidenti.

A catalizzare l’attenzione del pubblico è senza dubbio il televoto: questa sera Ilary Blasi comunicherà il terzo eliminato dopo Dario Cassini e Giovanni Calvario, mentre GionnyScandal ha abbandonato. In nomination troviamo tre personalità molto diverse tra loro: Ibiza Altea, Antonella Elia e Marco Berry, tre nomi che raccontano anche tre modi opposti di vivere il reality.

Ibiza, giovane e spesso al centro di dinamiche accese, paga probabilmente il peso delle tensioni accumulate nelle ultime settimane. Antonella Elia, invece, continua a essere uno dei personaggi più discussi: amatissima e criticatissima, resta una protagonista assoluta. Marco Berry, più defilato, rischia di essere penalizzato proprio dalla sua posizione più neutra. Tra l’altro Antonella Elia è stata la più votata dalle concorrenti donne, mentre Marco Berry è stato il più votato dagli altri uomini.

E se i numeri dei sondaggi sembrano premiare Antonella, la partita è tutt’altro che chiusa anche perché il pubblico, come sempre, ama sorprendere.

Grande Fratello Vip, la crisi di Antonella Elia

La vera notizia arriva dalle emozioni che hanno attraversato la Casa durante le festività pasquali: tra lasagne, colombe e momenti di leggerezza, i concorrenti hanno ricevuto messaggi dai propri cari con parole capaci di scalfire anche le corazze più dure. Ovviamente non sono mancate le lacrime e i sorrisi con Alessandra Mussolini che si è commossa per il messaggio di sua mamma Maria, Marco che si è emozionato per le parole di suo fratello e Paola Caruso e Ibiza che hanno ricevuto un disegno dai loro bimbi.

Nel frattempo una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Antonella Elia, sembra trovarsi al centro di una crisi personale che non è passata inosservata. Dopo l’ultima diretta, la showgirl ha ammesso di sentirsi fuori posto, quasi incapace di adattarsi alle logiche del gioco. Parole che rivelano una crepa emotiva importante: “Non sono capace a fare questo gioco” avrebbe confessato infatti, lasciando intendere un distacco sempre più evidente dalle strategie degli altri, mentre Paola e Alessandra hanno giudicato il suo comportamento “melodrammatico e ridicolo”.

Intanto, fuori e dentro la Casa, non mancano le polemiche: tra discussioni, piccoli scandali e momenti sopra le righe, questa edizione continua a regalare colpi di scena, alimentando conversazioni sui social e tra gli appassionati del reality. Il dubbio resta uno: quanto durerà ancora questa avventura? Se inizialmente si parlava di una durata breve, ora iniziano a circolare voci su un possibile allungamento del programma, legato agli ascolti e all’interesse del pubblico, anche se secondo i ben informati la data fissata per la chiusura potrebbe essere il 24 aprile.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale5 il 7 aprile, dalle 21.20 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma vivrà naturalmente anche sui social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata e dai commenti dei fan che seguiranno l’hashtag ufficiale. La puntata sarà visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimarrà fruibile anche nei giorni successivi. Inoltre è sempre attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra la diretta dalla Casa mentre non mancano neanche le finestre quotidiane su Canale 5, dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio, e su Italia 1, all’ora di pranzo e in access prime time.