Ilaria Galassi, da “Non è la Rai” all'”Isola” mancata. Cosa fa oggi

Fonte: IPA Ilaria Galassi, cosa fa oggi

È stata uno dei volti più amati di Non è la Rai, la celebre trasmissione che ha portato al successo una generazione di volti noti della televisione. Stiamo parlando di Ilaria Galassi che con i suoi capelli biondi, con l’immancabile frangetta e lo sguardo meraviglioso, aveva conquistato il cuore dei suoi coetanei. Da diverso, tempo, però è lontana dal mondo dello spettacolo e oggi è impegnata con un progetto che le sta molto a cuore.

Ilaria Galassi, l’Isola mancata

Anni di lavori in televisione e poi Ilaria Galassi ha cambiato vita. I primi passi nel mondo dello spettacolo li ha mossi da giovanissima, nell’edizione di Domenica In del 1990. Ilaria, classe 1976, era un’adolescente e si stava per affacciare sul successo. Dopo quella prima esperienza, per lei, si erano aperte le porte di Non è la Rai, la trasmissione cult di Gianni Boncompagni, della quale ha fatto parte per quattro anni. Una lunga carriera passata anche attraverso gli spin – off del programma, ma non solo: fotoromanzi, moda, telepromozioni, ballerina e valletta.

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage ha raccontato cosa fa oggi, dopo che la pandemia ha costretto lei e il compagno alla chiusura del salone da parrucchieri dove Ilaria stava alla cassa occupandosi della contabilità. Ha spiegato di aver fatto i casting per l’edizione, che si è appena conclusa, de L’Isola dei Famosi.

“Ho fatto un provino su Zoom e due di persona, con tutti gli autori – ha raccontato – . Nell’ultimo mi sono un po’ ammosciata, perché ho dovuto ricominciare daccapo, pur avendone fatti altri due, in cui mi ero già raccontata bene. Alla fine mi hanno detto: “Hai tante qualità, ma non ti sai vendere“.

Una frase che poi lei stessa ha voluto spiegare, in base a come l’ha interpretata: “Credo intendessero dire che non so vendermi nei provini. Forse era piatto, era come se mi fossi bloccata. Mi sono un po’ arrabbiata e ho detto che se devo vendermi lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa. Per fare l’Isola dei famosi, mi sembra davvero una cosa brutta. Grazie e arrivederci. Non so se il prossimo anno mi permetteranno di farlo di nuovo, li ho un po’ trattati male”, frase finale sulla quale ha riso.

All’Isola ha preso parte Pamela Petrarolo, anche lei ex Non è la Rai. In merito Ilaria Galassi ha detto a Fanpage: “Sono contenta per lei. È una mia amica”.

Ilaria Galassi, cosa fa oggi

Nonostante la chiusura di uno dei due saloni, l’altro negozio si trova a Fiumicino, Ilaria ha continuato a impegnarsi e ha trovato una preziosa compagnia con Ausilia, una signora novantenne alla quale fa da badante.

“Una cliente mi disse che aveva bisogno di una donna che stesse con sua madre dalle 9 alle 13 – ricorda ai microfoni di Fanpage – . Non era il mio lavoro, quindi non mi piaceva usarlo come tale. Le ho detto: “Lo faccio perché è quello che facevo sempre con mia nonna, ma non voglio neanche essere pagata“. Mi piace farlo. E poi, in questo periodo non sto lavorando. Ho mandato il curriculum ovunque, ma è difficile trovare lavoro. Dato che mi annoio a stare senza far niente, mi sono detta: “Ma che me frega, lo faccio” e ho accettato di occuparmi di Ausilia”.

Così ora si ritrova a occuparsi dell’anziana signora, impegno per il quale ha raccontato di non essere stipendiata ma di ricevere qualche regalo ogni tanto “e con quei soldi ci faccio la spesa”.

Un rapporto speciale, come lei stessa ha descritto anche in un post Instagram di qualche settimana fa in cui – a corredo di una sua citazione ripresa da Il Corriere della Sera – ha scritto: “Per me è un onore lavorare per lei… la amo è diventata la mia migliore amica”.

Parole che mostrano di come si sia legata profondamente a questa signora.