Eleonora Cecere fuori dal Grande Fratello, adesso spiega cosa è successo veramente

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Eleonora Cecere ha abbandonato il reality. Un momento intriso di lacrime ma che ha destato anche una certa preoccupazione, specialmente da parte del pubblico. L’intervento del marito è sembrato a molti come un entrare a gamba tesa nel percorso della ex Non è la Rai, “costretta” in qualche modo a lasciare la Casa per tornare a occuparsi della famiglia, paralizzata dalla sua assenza. Commenti su commenti, molte critiche e, infine, l’intervento della stessa Cecere, che ha voluto chiarire la situazione.

Eleonora Cecere spiega perché ha lasciato il Grande Fratello

“Cari amici, fan e sostenitori, ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione”, così Eleonora Cecere ha esordito nel post condiviso su Instagram per spiegare, una volta e per tutte, cosa è successo e perché ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita – prosegue la showgirl -. Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni. Ringrazio di cuore tutti voi per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato in questa avventura incredibile. Un ringraziamento speciale va anche a tutto il team del Grande Fratello per questa opportunità unica. La mia esperienza nella casa è stata breve ma intensa e ricca di emozioni, e porterò con me ricordi preziosi. Continuerò a seguire i miei sogni e a lottare per le mie passioni, e spero che continuerete a supportarmi nel mio percorso. Con affetto, Eleonora”.

Le critiche al marito dopo l’abbandono del reality

Con queste parole la Cecere ha voluto mettere a tacere le tante critiche rivolte a lei, ma soprattutto al marito, dopo il suo intervento nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello. Intervento alla fine del quale, tra le lacrime, la bionda delle Non è la Rai – giocava in team con le colleghe Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo – ha preso la fatidica decisione.

Il marito Luigi Gualdiero, che aveva già fatto capolino in diretta qualche puntata addietro insieme alle figlie, ha dapprima scritto una lettera in cui esprimeva tutto l’amore e la mancanza provati in sua assenza, poi è intervenuto in prima persona ribadendo il concetto: “Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno, ho perso tante notti per stare accanto alle bambine. Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo, ma la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non sai quanto. Questa famiglia che abbiamo voluto, che tu hai voluto, che abbiamo difeso. Le bambine hanno bisogno di te e io ho bisogno di te perché sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso perché da solo non ce la faccio“.

Molti telespettatori sono rimasti perplessi di fronte alla scelta della Cecere, che è sembrata quasi “costretta” ad arrendersi alle parole del marito, interrompendo la sua avventura nella Casa. “Costretta” a scegliere tra lavoro e famiglia, per intenderci, questione annosa su cui appunto la stessa ha voluto fare chiarezza.

Nessun egoismo da parte di Gualdiero, dunque, ma una situazione familiare che – giustamente – non hanno messo alla berlina del pubblico e per la quale Cecere ha ritenuto opportuno “sacrificare” la sua esperienza al Grande Fratello.