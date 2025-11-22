Pamela Petrarolo e Giovanni Benevento si sposano: la romantica proposta a Verissimo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Il romanticismo è di scena a Verissimo. Pamela Petrarolo, ospite di Silvia Toffanin, ha infatti ricevuto in diretta la fatidica proposta dal compagno Giovanni Benevento: una sorpresa che ha commosso fino alle lacrime l’ex ragazza di Non è la Rai, con cui l’uomo fa coppia dal 2017. La risposta? Non poteva essere che un convinto “Sì, lo voglio“.

La proposta di matrimonio per Pamela a Verissimo

Pamela Petrarolo ha vissuto nell’ultimo anno momenti piuttosto delicati: prima la scomparsa e il successivo ritrovamento dopo due anni del fratello Manuel; poi la malattia del padre Bruno. Situazioni difficili che lei ha affrontato con grande tenacia, anche grazie al supporto del compagno Giovanni Benevento, a cui è legata dal 2017. Un amore discreto e vissuto lontano dai riflettori, che sta per avere il suo grande coronamento: nel corso della puntata di Verissimo del 22 novembre, l’uomo ha infatti chiesto la mano della sua fidanzata.

Accompagnato da Futura, la piccola nata dal suo amore con Pamela, Giovanni è entrato nello studio sulle note di Amore unico amore di Mina, brano a cui entrambi sono molto legati. In un momento particolarmente emozionante, l’uomo ha colto di sorpresa la sua compagna, dedicandole parole colme di amore e affetto: “Insieme ne abbiamo passate tante, belle e brutte, ma ho sempre pensato che il nostro fosse un percorso speciale. Allora oggi ho deciso di renderlo ancora più speciale. Mi vuoi sposare?“, ha chiesto porgendole l’anello. La risposta della Petrarolo è stata, ovviamente, un convinto e sentito “sì, lo voglio”.

L’amore di Pamela e Giovanni a Verissimo

Il matrimonio è il degno coronamento di un grande amore per Pamela e Giovanni, che sono diventati genitori della piccola Futura nel 2020. “Non è facile trovare l’amore, una persona sulla quale contare, che ti è vicina sempre, che è disposta all’ascolto. Dopo il divorzio, Giovanni è stato davvero un regalo che Dio mi ha fatto. Pensavo che avrei fatto fatica a quasi 40 anni e con due figli”, ha raccontato ancora l’ex gieffina.

“Nonostante sia più giovane di me di 10 anni, è molto intelligente, è un papà straordinario, un gran lavoratore. Lui è il mio punto fermo, senza di lui mi sentirei persa. Ma non glielo diciamo”, ha concluso Pamela stringendo la mano del suo futuro marito. La data dei fiori d’arancio, ovviamente, è ancora da fissare, ma i preparativi potrebbero iniziare molto presto.

Pamela Petrarolo, gli aggiornamenti sul fratello Manuel

Nella lunga intervista concessa a Silvia Toffanin, Pamela Petrarolo ha parlato anche dell’amore per la sua famiglia, del successo professionale dopo la partecipazione a Tale e Quale show e di suo fratello Manuel. Quest’ultimo, che era misteriosamente scomparso nel 2023, è stato ritrovato dopo due anni e si trova agli arresti domiciliari per il furto di un’auto con cui sono state compiute almeno sette rapine.

“Era sparito, non sapevamo dove fosse e come stesse. Un po’ di serenità nella nostra famiglia è tornata, ma c’è un dolore talmente grande che ci vuole del tempo per rimarginare queste ferite”, ha spiegato la showgirl.

