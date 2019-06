Chi è Adriana Riccio, la fidanzata di Flavio Insinna

editato in: da

Flavio Insinna è sempre più innamorato della fidanzata, Adriana Riccio.

Sportiva, sorridente e molto bella: Adriana ha fatto breccia nel cuore del presentatore che era single da diverso tempo. Il primo incontro, secondo quanto riporta Dagospia, sarebbe avvenuto nello studio di Affari Tuoi, nel febbraio del 2016, quando entrambi erano single. All’epoca lei era lì nei panni di concorrente del Veneto e vinse anche 36 mila euro, stregando Flavio Insinna. Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe insieme da oltre due anni, ma la relazione sarebbe stata tenuta segreta per evitare pettegolezzi, soprattutto in un momento professionale molto delicato per il conduttore Rai.

Alberto Dandolo però sul suo profilo Instagram tempo fa aveva insinuato il dubbio scrivendo: “MA SIAMO SICURI CHE DIETRO QUESTO MITOLOGICO “FIDANZAMENTO” NON CI SIA LO ZAMPINO DI QUALCHE ADDETTO STAMPA CON LA PASSIONE PER IL PROSECCO CHE STA CERCANDO DI RIABILITARE MEDIATICAMENTE (MA MALDESTRAMENTE!) IL FUMANTINO CONDUTTORE’ CHE PRESTO PERDERA’ IL POSTO DI UN TAL FABRIZIO FRIZZI, L’UOMO PIU’ MITE, PERBENE E AMATO CHE LA TV ITALIANA ABBIA MAI CONOSCIUTO? AH, NON SAPERLO…”

Cosa sappiamo di Adriana Riccio? Per ora davvero poco e niente. L’unica certezza è che viene da Mirano e che ha 40 anni. Nella vita fa l’istruttrice di taekwondo e ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali di questa disciplina.

Flavio Insinna è sempre stato molto riservato riguardo la sua vita privata. L’unica relazione nota è quella con l’autrice tv, Mariagrazia Dragani. Nell’agosto del 2016 i due avevano annunciato le nozze, con l’affissione delle pubblicazioni nel comune di Milano, ma pochi mesi dopo il matrimonio era stato misteriosamente annullato. Il presentatore non ha voluto rivelare i motivi della rottura, ma non ha mai nascosto di essere un uomo tutt’altro che semplice, soprattutto in amore. “Non sono fidanzato e sono sereno – aveva raccontato poco dopo l’addio alla giornalista -, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato”.