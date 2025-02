Pamela Petrarolo a Verissimo: “Mio padre in ospedale mentre continuo a cercare mio fratello”

Pamela Petrarolo ha finalmente svelato a Verissimo i motivi per cui ha lasciato per ben due volte il Grande Fratello, dove era entrata lo scorso settembre insieme alle ex colleghe di Non è la Rai Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. La showgirl ha mollato il reality show di Alfonso Signorini prima a dicembre, subito dopo Natale, e poi definitivamente a febbraio. Dietro questa decisione alcuni problemi familiari di Pamela, che ha preferito i suoi affetti alla carriera in televisione.

Perché Pamela Petrarolo ha lasciato il Grande Fratello

A Verissimo Pamela Petrarolo ha spiegato perché ha lasciato il Grande Fratello: “Mio padre non sta bene ed è lui il motivo per cui ho dovuto abbandonare il GF. Quando sono rientrata in Casa per annunciarlo ai ragazzi durante il freeze non gliel’ho detto, non ho voluto rivelarlo perché non volevo che si buttassero giù. Si era creata una bella unione fra tutti loro”.

Se a gennaio è però rientrata in Casa dopo alcuni giorni di assenza, questa volta il ritiro di Pamela Petrarolo è definitivo perché le condizioni del genitore da dicembre ad oggi si sono aggravate: “Ora mio padre è in ospedale, non sta tanto bene, ma colgo l’occasione per salutarlo. Lui è molto forte, un grande esempio di forza e coraggio”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

Per non far preoccupare gli altri concorrenti del Grande Fratello Pamela Petrarolo ha dunque detto una bugia bianca lo scorso gennaio, quando ha confidato agli altri coinquilini di sentire la mancanza delle sue tre figlie, Alice, Angelica e Futura. In realtà il padre ha iniziato ad avere dei problemi di salute e quando la situazione è precipitata ha preferito fare un passo indietro.

Pamela Petrarolo e il fratello scomparso

Nel programma di Silvia Toffanin, Pamela Petrarolo è inoltre tornata a parlare del fratello scomparso e di cui non ha più notizie da circa due anni. “Mio fratello Manuel ha 35 anni e sono due anni che è lontano da casa. Noi non sappiamo nulla di lui, a parte qualche cosa che ci è stata riportata ma che non sappiamo se sia vera o meno”, ha dichiarato.

E ancora: “In famiglia è ormai due anni che non si vive ma si sopravvive e io che sono mamma posso solo immaginare il dolore immenso di una cosa del genere. Noi lo aspettiamo sempre, vorremmo che ci facesse almeno una telefonata per farci sapere come sta, sentire la sua voce sarebbe già qualcosa”.

Ignote ad oggi le ragioni di questo allontanamento: “Abbiamo cercato mille motivi per cui avrebbe potuto allontanarsi: l’orientamento sessuale, una forte depressione o qualcos’altro ma noi avremmo accettato e rispettato tutto senza nessun problema. Manuel, poi, soffre di attacchi epilettici e mamma teme che si sia sentito male e nessuno se ne sia accorto”.

“Un giorno, al supermercato si avvicinò un estraneo a mia mamma – ha ricordato – e le diede una busta con delle sigarette, una bottiglia d’olio e una lettera. Era la sua scrittura, ma confusa, non siamo riusciti a capire. Qualche giorno più tardi, mamma ha ricevuto un messaggio da una signora disabile che le ha detto che, qualche volta, Manuel la va ad aiutare a casa ma non ha voluto dirci di più. Viviamo nella speranza che torni a casa”.