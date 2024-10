Grande Fratello, le pagelle del 28 ottobre: Shaila e Lorenzo flop (4), Eleonora Cecere lascia il gioco (6)

La puntata del Grande Fratello andata in onda il 28 ottobre è stata quasi totalmente incentrata su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato di ritorno dalla Spagna, a insaputa dei coinquilini italiani. Al Gran Hermano è scoppiata la passione tra i due e non sono mancate le furibonde reazioni di Helena Prestes e Javier Martinez, che si sono sentiti presi in giro. Javier ha dimostrato ancora una volta di essere un gran signore, nonostante abbia assestato qualche frecciatina alla volta del’ex velina che non è di certo passata inosservata. Dall’altra parte il pubblico ha assistito all’ingresso di Federica Petagna, fresca di Temptation Island. Meno male che c’è Jessica Morlacchi a strapparci ogni tanto un sorriso.

Il finto collegamento con la Spagna, voto: N/C

Uno dei punti più “alti” di questa puntata del Grande Fratello è stato il finto collegamento con la Spagna ordito da Alfonso Signorini, per convincere gli inquilini che Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si trovassero ancora nella Casa del Gran Hermano. Con tanto di ritardo nell’audio e problemi tecnici, è stato il preludio a due abbondanti ore dedicate interamente alla neo-coppia. Qualcosa di cui potevamo fare a meno.

L’infinito blocco dedicato a Shaila e Lorenzo, voto: 4

Un lungo, lunghissimo, infinito blocco dedicato al ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, trasferitosi per una settimana in Spagna nell’edizione iberica del reality show. Un ritorno che non solo ha acceso gli animi, ma ha restituito un’immagine dei due che non è affatto piaciuta al pubblico. Tra frasi fatte sulla forza dell’amore e giustificazioni davvero poco consistenti, Shaila e Lorenzo hanno fatto sfoggio della loro passione – con tanto di bacio in diretta – senza minimamente curarsi delle possibili reazioni di Helena Prestes e Javier Martinez, che si sono sentiti usati per un gioco mancante di rispetto ed empatia. Se è vero che è sacrosanto il diritto di chiunque di vivere liberamente i propri sentimenti, non si dovrebbe mai finire per calpestare quelli altrui. E resta il dubbio che non sia tutta una manovra ben studiata per attirare a sé l’attenzione.

La classe di Javier Martinez, voto: 8

“Per me da oggi Shaila è una persona che non esiste”, con questa e altre poche ma chiarissime frasi Javier Martinez ha affrontato la delusione e la rabbia suscitate dall’incontro con Shaila Gatta e soprattutto dalle rivelazioni del Gran Hermano. Baci infuocati, momenti di passione sotto le lenzuola, quando fino a qualche giorno (o meglio, ora) prima era proprio con lui che l’ex velina aveva mostrato una certa vicinanza e intimità. Shaila non è stata corretta ma Javier ha comunque mantenuto una classe encomiabile.

Jessica Morlacchi, la Bridget Jones di Trastevere. Voto: 10

Meno male che c’è Jessica Morlacchi a risollevare l’umore di un pubblico ormai stanco di subire la solita solfa sul “quadrilatero” amoroso di questa edizione. La Bridget Jones di Trastevere, come l’ha definita Alfonso Signorini, è stata protagonista di un breve siparietto nel quale ha dovuto testare tre nuovi potenziali concorrenti. Sempre ironica e autoironica, Jessica non ha trovato tra questi chi le ha fatto sentire le farfalle nello stomaco. In noi, però, ha scaturito l’unico vero momento di buonumore di tutta la serata.

L’ingresso di Federica da Temptation Island, voto: 6

Neanche il tempo di finire Temptation Island, ed ecco che Federica Petagna ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Un arrivo atteso che, come c’era da aspettarsi, è diventato per il pubblico una replica trita e ritrita del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Cose già viste, parole già sentite. Le diamo la sufficienza in segno di fiducia, sperando che non si tratti di una Perla Vatiero 2.0.

Eleonora Cecere abbandona la Casa, voto: 6

“Questa volta la sfida è davvero durissima. Ho lottato con me stesso per non scriverti queste parole. Mi manchi troppo”, in soldoni questo è stato il discorso di Luigi Galdiero, marito di Eleonora Cecere. La bionda del trio Non è La Rai ha ricevuto in diretta una amara sorpresa dal marito che, senza scendere troppo nei dettagli, le ha lasciato intendere quanto fosse importante il suo ritorno a casa.

“Non avrei mai voluto essere qui per dirti questo però la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, non sai quanto (…) le bambine hanno bisogno di te, ma io ho bisogno di te perché sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso, perché da solo non ce la faccio”, ancora Galdiero. La Cecere senza neanche pensarci ha deciso di abbandonare il gioco.