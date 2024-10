Fonte: IPA Alfonso Signorini

Federica Petagna è stata una delle protagoniste dell’ultima stagione di Temptation Island, andata in onda, quest’anno, con due diverse edizioni, una estiva e una autunnale, conclusasi lo scorso martedì 22 ottobre 2024. In quest’ultima serie del reality show sono state presentante ai telespettatori ben sette coppie di fidanzati, pronti a mettere alla prova i loro sentimenti. Tra di loro anche Federica Petagna e il fidanzato Alfonso D’Apice, che, adesso, hanno deciso di separare le loro strade.

La ragazza, però, dopo la fine della sua lunga relazione amorosa, potrebbe cominciare un nuovo percorso televisivo. Sembra che, infatti, Federica Petagna sia stata scelta come concorrente dell’edizione attuale del Grande Fratello e che potrebbe varcare la mitica porta rossa già nel corso della puntata del 28 ottobre 2024.

Federica Petagna concorrente del Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre 2024 potrebbe essere, davvero, piena di colpi di scena. La produzione del programma televisivo, infatti, ha deciso di inviare momentaneamente in Spagna, nella casa del Gran Hermano, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che, complice la lontananza dai coinquilini italiani, hanno intensificato il loro rapporto lasciandosi andare a baci e intimità. I due, probabilmente, nel corso della puntata del lunedì, faranno rientro nella casa romana del reality show e Javier Martinez verrà informato di quanto accaduto tra di loro.

Ma l’episodio serale del Grande Fratello potrebbe presentare ai telespettatori anche un nuovo ingresso nella casa. Secondo le ultime indiscrezioni, rivelate da Fanpage, infatti, Federica Petagna, ex fidanzata di Temptation Island, potrebbe unirsi al gruppo di concorrenti del reality show. La ragazza avrebbe effettuato, nelle ultime settimane, tutti i provini per essere ammessa nel gioco e la sua partecipazione potrebbe innescare delle dinamiche con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice e con la sua nuova frequentazione, Stefano Tediosi.

Non si esclude, quindi, che in seguito i due possano fare, a loro, volta, parte del cast del reality show, creando, così, un nuovo triangolo amoroso come quello composto da Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Greta Rossetti che, lo scorso anno, ha portato l’influencer campana alla vittoria.

Federica Petagna, il percorso a Temptation Island

Federica Petagna si è raccontata nel corso dell’ultima edizione di Tempation Island, dove ha deciso di partecipare in coppia con Alfonso D’Apice. I due, anche se giovanissimi, stavano insieme già da nove anni e avevano cominciato, da un po’ di tempo, una convivenza. Federica Petagna, però, ha raccontato di aver subito, durante questo lungo periodo d’amore, l’estrema gelosia del fidanzato, che arrivava a non farla uscire di casa, se non in compagnia della mamma o a scegliere i suoi vestiti.

Nel villaggio turistico la fidanzata ha cominciato a vivere liberamente i suoi vent’anni e si è avvicinata al tentatore Stefano Tediosi, con cui ha stretto un rapporto importante, che si è portata anche fuori dal programma televisivo. Federica Petagna ha lasciato Temptation Island in coppia con Alfonso D’Apice ma, tornata a casa, ha scelto di lasciarlo, perché si è resa conto di non essere più innamorata lui e ha cominciato a frequentare il tentatore. I due hanno mostrato la loro intesa, di recente, condividendo un selfie di coppia su Instagram.