Temptation Island 2024, com’è finita per le coppie: Alfonso e Federica escono insieme, ma lei lo molla

Le raccomandazioni di Filippo Bisciglia saranno valse a qualcosa? A giudicare dall’ultimo falò di confronto di questa edizione di Temptation Island era sembrato di sì. I protagonisti sono stati Alfonso e Federica, una coppia giovanissima che ha fatto parecchio discutere: insieme da quando lei aveva soltanto 12 anni, lui possessivo fino allo sfinimento. Un atteggiamento tossico, senza troppi giri di parole, dal quale sembra essersi redento vedendo davanti a sé una ragazza rinnovata, più consapevole, conscia di meritare la propria libertà. Ragazza che, alla fine, aveva deciso di uscire da Temptation col fidanzato, salvo un colpo di scena inaspettato. Ma com’è finita tra loro e per le altre coppie?

L’ultimo falò di confronto tra Alfonso e Federica

Alfonso e Federica, di certo una delle coppie che ha fatto discutere in questa edizione di Temptation Island. O meglio, di lui se ne sono dette molte e a ragione: Alfonso è un ragazzo giovane ma possessivo, uno di quelli per cui essere iper geloso equivale a dimostrare amore. Certo è, però, che tenere rinchiusa la propria fidanzata in casa per “proteggerla” non è esattamente il massimo. Come non è il massimo prendersela col mobilio da giardino dell’Is Morus Relais.

Sembrava che le sue riflessioni in solitaria in spiaggia e quelle indotte dal padrone di casa, Federico Bisciglia, fossero valse a qualcosa. E in effetti all’ultimo falò di confronto Alfonso si è sbilanciato parecchio. Lasciando perdere quei “È mia, me la devo andare a prendere” e “Dille che non si dimentica che è mia” che hanno fatto sobbalzare le telespettatrici, lui si è scusato per gli otto anni invivibili: “Sono consapevole che tu farai tutto quello che vuoi, non quello che decido io – ha detto al falò di confronto -, ma dirò sempre quello che mi piace e quello che non mi piace. Sono consapevole di doverti lasciare i miei spazi, come tu li devi lasciare a me”.

E lei? Federica con gli occhi luccicanti e innamorati: “Sono felice di quello che mi sta dicendo perché si è reso conto. Qualsiasi cosa abbia fatto qui dentro per me è stato tutto una prima volta. Io di questo posto non potrò dimenticare niente e nessuno. Tutto quello che ho fatto non l’ho fatto per ripicca, ho visto i tuoi video e mi sono inc****ta, ma io ho fatto solo ciò che mi sentivo di fare. Mi sono presa delle attenzioni, mi sono divertita, ho fatto cose che non ho mai fatto prima e non voglio che succeda più. Le persone che ho conosciuto qua io le voglio rivedere fuori, sono più consapevole di me, voglio essere felice. Non voglio più mettermi da parte, non voglio più stare a casa. Mi sono sempre sentita un po’ insignificante”.

Tutto chiarito, Alfonso e Federica sono usciti insieme pronti a ricominciare. Ma è durata poco.

Colpo di scena, Federica lascia Alfonso

“Il falò che abbiamo fatto per me era stato un momento bellissimo, però usciti da là ho capito subito che c’era qualcosa che non andava tra di noi e in lei soprattutto”. Così a distanza di un mese, incontrando di nuovo Bisciglia, Alfonso ha esordito per raccontare quanto accaduto con Federica. E no, non è affatto il lieto fine che si aspettava.

“Ho notato che era molto presa dal percorso che aveva fatto, poco da noi, uscita da qua voleva vedere tutte quelle persone e questo mi ha messo subito dei dubbi. Lei non è mai rientrata a casa, è andata a casa dei genitori. Uno dei momenti più brutti della mia vita. Ci siamo sentiti, ci siamo anche visti ma non vedo più la Federica che conoscevo prima”, ha detto. E ancora: “È lei che ha lasciato me, io non l’avrei mai lasciata“.

Ancora innamorato e deluso, Alfonso ha omesso però dei dettagli piuttosto importanti. Tipo iniziare a farle problemi appena spenta la telecamera del falò di confronto: “Al falò ero davvero felice di rivederlo, non poteva essermi indifferente – ha spiegato Federica -. Dopo però andiamo in camera e la prima cosa che mi dice è che dovevo buttare tutti i regali e tutte le cose che riguardavano Stefano [il single al quale si era avvicinata durante Temptation, ndr], che se agli incontri con tutti i ragazzi ci fosse stato lui io non ci sarei dovuta andare”.

E insomma, punto e a capo. È per questa e altre ragioni se Federica ha deciso di mollare Alfonso, di tornare a vivere dai suoi, di prendersi il suo tempo e il suo spazio. E finalmente, potremmo aggiungere. “Mi veniva l’ansia solo al pensiero di tornare di cattivo umore, di tornare alle stesse discussioni. Mi sono ascoltata e tornando a casa non ho provato la mancanza che avrei dovuto provare. Non speravo in questo finale ma devo essere sincera con me stessa e con lui”, ha spiegato. Inoltre continua a sentire Stefano: “Mi sta facendo capire che in una relazione si può essere diversi. Ci stiamo conoscendo”.

