Anticipazioni Temptation Island del 22 ottobre: il destino di Alfonso e Federica

Temptation Island chiude stasera con il falò finale tra Alfonso e Federica. Dramma e gelosie culminano in un'ultima resa dei conti. Finale da non perdere

Fonte: IPA Anticipazioni Temptation Island

Questa sera, Temptation Island ci porta al suo atto finale, quello in cui tutte le maschere cadono e le parole diventano pietre. Sette settimane di drammi, lacrime e dichiarazioni incendiarie si chiudono con il falò che ha come protagonisti Alfonso e Federica, l’unica coppia che non ha ancora fatto il passo fatidico.

In prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia sarà l’arbitro di un’ultima resa dei conti tra chi ha resistito e chi ha ceduto alla tentazione.

Alfonso e Federica, un falò che promette scintille

Alfonso e Federica sono fidanzati da otto anni, convivono da uno, ma a sentirli sembra di ascoltare il racconto di due estranei. Lei, estetista di vent’anni, è stanca della gelosia patologica del suo compagno, il quale non vuole che metta piede fuori casa senza un permesso scritto. Lui, venticinquenne e direttore di un locale, l’ha voluta tenere sotto una campana di vetro, ma alla fine quella stessa campana si è incrinata.

Nel villaggio, Federica ha trovato conforto tra le braccia del tentatore Stefano, mentre Alfonso ha passato il tempo tra accessi di rabbia, sedie spaccate e una liaison di ripiego con Silvy. L’eco dei rumors (ma potremmo aspettarcelo benissimo) è chiaro: il finale di questa storia non promette nulla di buono, con Federica pronta a lasciare Alfonso e proseguire con Stefano. Tutto confermato? Lo scopriremo presto.

I numeri del successo

Questa edizione autunnale di Temptation Island ha catturato un pubblico ampio, toccando picchi di oltre 4 milioni di spettatori e un impressionante 36,55% di share nella fascia dei 15-34enni. Una chiusura di stagione che lascia il segno, con un programma che si conferma leader indiscusso del prime time.

Con il finale fissato per stasera, Temptation Island punta a un nuovo record di ascolti, con uno share previsto, secondo gli esperti Sisal, del 23,25%. La concorrenza però non manca: Rai1 propone Mike, un omaggio a Bongiorno che potrebbe rubare parte del pubblico. Eppure, il reality ha dominato la stagione, superando persino il grande cinema nella sfida contro House of Gucci. Una mossa strategica è stata il prolungamento dell’edizione, posticipando la chiusura per dare più spazio ai drammi e ai colpi di scena.

Il destino delle coppie: un mese dopo

Se i confronti a Temptation Island fossero una serie tv, questa puntata sarebbe il classico episodio che lascia con mille dubbi e bocche aperte. Per Millie e Michele, la vita da ex non sembra poi così male: voci insistenti li danno per separati, mentre Millie sarebbe in buona compagnia con un certo Raul Dumitras, volto noto del programma e, ironia della sorte, ex dell’attuale tronista Martina.

La vicenda di Alfred e Anna sembra scritta da un autore particolarmente cinico: lui si è lasciato andare con una tentatrice, lei non ha saputo perdonare. Eppure, qualcosa bolle in pentola, con i due che si frequentano di nascosto, nonostante la feroce opposizione della famiglia di Anna. Il finale? Da seguire con attenzione.

Quando Fabio ha confessato il tradimento, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla riconciliazione. Eppure, Sara ha preso tutti in contropiede, uscendo dal villaggio al fianco del compagno. Una scelta controcorrente che sembra reggere anche dopo la fine delle riprese.

Se ci fosse un premio per il falò più teatrale, lo vincerebbe Titty, che ha letteralmente gettato l’anello di fidanzamento tra le fiamme, esasperata dai flirt di Antonio con la tentatrice Saretta. Ad oggi, i due viaggiano su binari paralleli, senza intenzione di riallacciare.

La storia tra Diandra e Valerio è quella di due persone che non riescono a sincronizzare i loro sogni. Lei non vuole lasciare la sua attività imprenditoriale, lui la vorrebbe al suo fianco a Brindisi. Dopo due faccia a faccia, hanno trovato un punto di incontro, ma quanto durerà?

Giulia e Mirco sembrano ormai una storia chiusa. Lui, tentato da Alessia Sagripanti, ha scelto di dare seguito alla nuova conoscenza, nonostante Giulia volesse tornare insieme. Il finale di questo triangolo non promette sorprese: è la classica chiusura che lascia un sapore amaro.

Dove vedere la puntata finale

L’ultima puntata di Temptation Island inizia alle 21:20 su Canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Per chi non potrà seguirla in diretta, la replica è prevista mercoledì 23 ottobre in prima serata su La5, e tutti i video esclusivi saranno disponibili su Witty TV, il portale ufficiale del programma.