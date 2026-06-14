Re Carlo, il funerale più triste subito dopo la grande festa. Assenti i reali

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IPA Re Carlo

Dopo la gioia, la tristezza di un addio che porta con sé ricordi di un’era passata. Proprio nel giorno del Trooping the Colour, la parata per il compleanno di Re Carlo, nella chiesa di San Bartolomeo a Wallingford, nell’Oxfordshire è stato celebrato il funerale di Lady Pamela Hicks, figlia di Lord Mountbatten e cugina di Filippo, per molti anni dama di compagnia di Elisabetta II e amica carissima della defunta sovrana. Nessun membro della famiglia reale ha partecipato perché impegnato con i festeggiamenti londinesi.

Il funerale più triste subito dopo la grande festa

I funerali di Lady Pamela Hicks si sono svolti nel pomeriggio di sabato 13 giugno nell’Oxfordshire, poche ore dopo la fine della parata per il compleanno del Re. La notizia della sua morte, a 97 anni, era arrivata il 6 giugno. Era la più anziana esponente della famiglia reale, ma, dai racconti di tutti, aveva un animo tenace e spiritoso, ed è stata la cugina della Regina Elisabetta II e la sua dama di compagnia.

“La famiglia reale piange una donna il cui calore, spirito e perspicacia conquistava sempre tutti, e che sarà rimpianta da tutti quanti l’hanno amata e conosciuta”, hanno annunciato i Windsor con un messaggio addolorato. Re Carlo è stato colpito da un dolore autentico: il padre di Lady Pamela era Lord Mountbatten, mentore e confidente di Carlo, considerato dal futuro Re come un secondo padre.

Al funerale, a renderle l’ultimo omaggio c’erano i suoi familiari più stretti, tra cui la figlia India, che aveva annunciato la morte della madre lo scorso venerdì. Erano presenti anche altri parenti, in lacrime commossi mentre la bara di vimini veniva portata in chiesa. La cerimonia funebre è iniziata appena due ore dopo la fine della parata ufficiale per il compleanno del Re, il Trooping the Colour, che si è svolta nel centro di Londra, il che significa che nessun membro della famiglia reale ha potuto essere presente al funerale.

L’omaggio e il dolore per la perdita di Lady Pamela Hicks

Re Carlo, sinceramente colpito dalla perdita della donna, ha voluto renderle un personale omaggio. Il suo portavoce ha dichiarato: “Sua Maestà è profondamente addolorato per la morte di Lady Pamela Hicks, un dolore mitigato dai più cari ricordi e dalla più profonda gratitudine per la sua lunga vita e il suo fedele servizio alla Regina Elisabetta”.

Nata nell’aprile del 1929, Lady Pamela era la figlia minore di Lord Mountbatten, zio del principe Filippo, e di Edwina Ashley. Grazie agli stretti legami della sua famiglia con la famiglia reale, fu scelta come una delle otto damigelle d’onore dell’allora principessa Elisabetta in occasione del suo matrimonio con l’ex duca di Edimburgo, celebrato nell’abbazia di Westminster nel novembre del 1947. Nel 1960 sposò David Hicks con una cerimonia sfarzosa, in cui la giovane principessa Anna fu damigella d’onore. Oltre alla figlia India, ebbero anche un’altra figlia, Edwina, e un figlio, Ashley.

Nel 1979, suo padre, Lord Mountbatten, fu ucciso da una bomba dell’IRA mentre pescava al largo della costa della contea di Sligo, in Irlanda. Nel novembre del 1983, Lady Pamela accompagnò la Regina all’inaugurazione di una statua del defunto Lord Mountbatten a Westminster, dove la sovrana tenne un discorso. Perse il marito, David, a causa di un cancro ai polmoni nel 1998. Lady Pamela rimase amica della Regina per tutta la vita e pubblicò diverse memorie sulla sua vita con la Famiglia Reale e sulla sua infanzia come figlia di Lord Mountbatten. Quando Elisabetta II morì nel 2022, divenne la più anziana discendente vivente della regina Vittoria e partecipò ai funerali di stato insieme alla figlia India.