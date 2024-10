Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, notte insime al Grande Fratello spagnolo

Fonte: IPA Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, cosa è successo al GF spagnolo

Dalle notti silenziose nella Casa del Gran Hermano emerge il racconto esplicito di Lorenzo Spolverato. Senza giri di parole, ha raccontato agli altri coinquilini la sua relazione con Shaila Gatta. “Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto”, ha detto, scatenando sussurri, risate maliziose e qualche sopracciglio sollevato. Il commento di un concorrente è stato velenoso: “Hanno avuto bisogno di venire in Spagna per consumare?”. Ecco l’ironia dei reality.

Dichiarazioni a tema: amore e Italia

Non bastava la confessione in pieno stile soap opera, Lorenzo ha deciso di alzare ulteriormente la posta in gioco. Durante una festa a tema Italia, ha scelto di mettersi in ginocchio davanti a Shaila per dichiarare il proprio amore. Di fronte a tutti, con una teatralità che avrebbe fatto invidia a un film di Sorrentino, ha raccontato: “È stato un mese e mezzo molto intenso che è iniziato con un incontro in piscina dove le nostre mani si sono unite e ci siamo passati l’energia”. La retorica da romanzo rosa ha fatto il suo ingresso trionfale nel reality.

Il ragazzo ha continuato, parlando di freni, esitazioni e di come la Spagna gli abbia regalato “forti emozioni”. Dichiarazioni che, con il sottofondo di applausi e sguardi sognanti, hanno confermato che i reality sanno sempre come rispolverare vecchi cliché.

Amore in retromarcia: il cambio di direzione di Shaila

Prima di scoprire un interesse per Lorenzo, Shaila aveva dedicato tutte le sue attenzioni a Javier. Ma poi, un colpo di scena degno del miglior twist da programma pomeridiano: improvvisamente, l’attrazione è scivolata verso il modello. Una svolta che non è stata accolta proprio con un applauso dal resto della Casa, né dal pubblico sui social.

“Tutti parlano e giudicano senza pensare che dentro a una persona c’è un mondo,” si è difesa Shaila, sfoggiando la più classica delle giustificazioni quando si viene beccati con le mani nella marmellata. O magari è sincera? D’altronde sono mesi che c’è un tira e molla con Lorenzo, fatto di amicizie, di sguardi complici, di litigate, di gelosie di Lorenzo. Insomma, tarantelle di cui facilmente si perde persino il filo del discorso.

Gossip e segni sospetti

Ma il vero clamore è scoppiato fuori dalla Casa, tra i fan che seguono ogni frame del programma con occhio da detective. E non è sfuggito un dettaglio piccante: un segno rosso sul collo di Lorenzo. Un utente su X, prima noto come Twitter, ha sentenziato: “Lorenzo ha un succhiotto nel collo”. E in men che non si dica, le teorie sui social sono esplose.

L’apice del pettegolezzo si è raggiunto quando è emerso un dialogo privato tra i due: Lorenzo, con tono allusivo, avrebbe confessato che ogni contatto con lei accendeva un’irresistibile attrazione. E la risposta di Shaila? Un secco e lapidario “eeh lascia sta”. Insomma, l’evidenza parla da sé: la Spagna è stata il teatro ideale per accendere una passione che in Italia sembrava ancora troppo timida per fiorire. Quel che è certo è che i due si sono baciati.

Cosa sanno gli altri concorrenti in Italia?

Mentre Lorenzo si è lasciato andare a confessioni esplicite tra i coinquilini della Casa spagnola del Gran Hermano, non è ancora chiaro se i concorrenti italiani siano stati messi a conoscenza in anticipo di questi dettagli. La notizia è trapelata principalmente attraverso i social e i media, suggerendo che il pubblico sia venuto a conoscenza di questa intimità forse prima degli altri partecipanti.