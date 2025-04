Lorenzo Spolverato difende Shaila: “Non mi piace quello che sta accadendo”

Fonte: IPA Alfonso Signorini

L’esperienza nel loft più spiato d’Italia è finita, ma le sue scorie continuano a colpire. Non bastavano le confessioni tra le lacrime, i post criptici e le interviste rivelatrici: adesso a dire la sua è Lorenzo Spolverato, che si prende la scena per difendere l’ex compagna Shaila Gatta, finita nel tritacarne mediatico dopo l’uscita dal programma.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato: cosa è successo davvero

In un’intervista che ha fatto sbandare i follower più devoti, Shaila Gatta ha fatto quello che pochi hanno il coraggio di fare: ha ribaltato il tavolo, le sedie e pure la tovaglia (metaforicamente). Fine del bon ton, fine delle mezze verità sussurrate con voce da yoga influencer: ha raccontato a muso duro una relazione che, dietro la patina dl Gf, non poteva andare avanti. Ha parlato di giochi mentali, di pressioni striscianti, di scelte imposte che le cadevano addosso come vestiti cuciti addosso a qualcun’altra.

Da favola da scrollare con il sorriso finto a incubo da cui svegliarsi sudata alle tre del mattino. L’ha chiamata tossica. Boom. E da lì: apocalisse digitale. I social si sono fratturati in tifoserie da stadio, le opinioni sono piovute come grandine e la tempesta, invece di placarsi, ha messo il turbo.

Shaila Gatta chiede aiuto: lo sfogo social e la terapia

E così, la Shaila patinata da prime time, quella che ballava e rideva con lo sguardo da velina instancabile, è sparita. Al suo posto, una ragazza che si mostra senza filtri e senza paracadute. Ha raccontato ai suoi follower di vivere giorni cupi, scanditi da crisi emotive, lacrime e senso di spaesamento.

Il sipario del reality è calato, ma quello che resta è un dolore che non va via con lo swipe. “Mi sento un pezzo di vetro”, ha scritto.

Ha poi mostrato il proprio aspetto fisico visibilmente provato, rivelando di aver perso oltre quattro chili. Ha scritto che il suo corpo e la sua mente non sono in equilibrio, e ha parlato apertamente di un disagio che sta cercando di affrontare tra giudizi continui e ostilità online.

“La mia vita, in questo momento, è in bilico tra dolore, rabbia e frustrazione e la mostro solo a chi può starmi accanto per sorreggermi, perché non ho le forze di ridere forzatamente, non ho le forze di trovare un entusiasmo che non ho. Perché sto cadendo e questa volta ho bisogno di una mano”.

In altri passaggi ha descritto il suo stato emotivo con toni ancora più crudi: si sente spenta, svuotata, come se la vitalità che la contraddistingueva fosse scomparsa. Ha parlato della difficoltà di tornare alla normalità dopo mesi vissuti sotto osservazione costante, e della fatica che prova nel tentare di sorridere solo per adeguarsi alle aspettative altrui. Ha spiegato di sentirsi come un oggetto fragile, sotto pressione, e ha ammesso di aver chiesto aiuto a un professionista per cercare di ricostruire un equilibrio.

Lorenzo Spolverato prende posizione contro gli insulti a Shaila

A stretto giro, anche Lorenzo ha deciso che era il momento di dire la sua. Ha preso in mano Instagram e ci ha messo il cuore. Il messaggio si è rivelato un concentrato di malinconia, affetto e disagio social – condito con un retrogusto amaro che nemmeno i filtri riescono più a nascondere.

Ha scritto: “Dal rientro a casa, quando riesco, cerco di tirarmi su di morale, ma non significa che io stia bene. Così come lei, non sta bene. Sono giorni difficili, complicati, pesanti per entrambi, nonostante io provi a sorridere per far vedere la parte più bella di me… Gli insulti, le critiche pesanti, l’esagerazione dell’odio social generale e nei confronti di Shaila, io non lo accetto e non voglio che avvenga perché dietro a un personaggio pubblico c’è pur sempre una persona, un cuore!! Non è questo il mio desiderio a prescindere da come andrà, rispetto la persona e la relazione perché comunque le voglio tanto bene e non mi piace tutto quello che sta accadendo. Chiedo di fermarsi e iniziare a pensare prima di agire”.

Una presa di posizione che – almeno per una volta – non è confezionata per l’algoritmo. Zero sponsor, zero promozioni. Solo un tentativo (genuino?) di difendere chi, adesso, si regge a malapena in piedi. E nel circo dei social, è già qualcosa.

I fan degli Shailenzo e la reazione all’appello di Lorenzo

La sua risposta è arrivata poche ore dopo lo sfogo della ballerina, come reazione diretta agli insulti che ancora oggi si leggono sotto i contenuti condivisi da Shaila. Spolverato ha rivolto il proprio messaggio anche ai fan della coppia nata nella Casa, gli ormai noti “Shailenzo“, chiedendo apertamente di cessare con i commenti denigratori.

Con queste parole Lorenzo prova a riportare la discussione su binari più umani, mettendo da parte il rumore del gossip per ricordare che anche chi appare in televisione può attraversare momenti di fragilità. Il suo invito è lapalissiano. Bisogna mollare un attimo la presa, togliere il dito dal grilletto digitale e interrompere quel tiro al bersaglio quotidiano che ha trasformato i social in un’arena tossica.