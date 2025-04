Fonte: Mediaset Shaila Gatta con Lorenzo Spolverato e Alfonso Signorini alla finale del Grande Fratello

Ad una settimana dalla rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, arrivata durante la finale del Grande Fratello per volere della ballerina, sono arrivate le prime parole del gieffino. Il ragazzo ha infatti scelto di restare in silenzio per giorni e giorni e solo ora ha scelto di rilasciare delle dichiarazioni sebbene abbia specificato che ha ancora bisogno di metabolizzare la delusione.

Le parole di Lorenzo Spolverato dopo la rottura con Shaila Gatta

Solo sette giorni fa Shaila Gatta ha mollato su due piedi Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. E dopo la fine del programma l’ex Velina di Striscia la notizia non ha cambiato idea.

“A una settimana dall’uscita dalla casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia e affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto“, ha scritto il 28enne sulle storie Instagram, rispondendo finalmente ai tanti fan e curiosi che da tempo aspettavano un suo commento a riguardo.

“Il motivo per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione”, ha aggiunto.

E poi: “Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

Spolverato ha concluso: “Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre dimostrato. Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata”.

Lo sfogo di Shaila Gatta dopo il Grande Fratello

Anche Shaila Gatta non sta attraversando un periodo facile. Lo ha confidato sui social, dove ha postato una foto che la ritrae mentre si pesa sulla bilancia. “Non ho perso solo chili, ho perso pezzi di me”, ha esordito condividendo lo scatto che mostra chiaramente il suo peso attuale (ovvero 51 chili).

Dopo la fine del Grande Fratello, la Gatta è stata presa di mira dai fan di Lorenzo Spolverato a causa dell’atteggiamento che ha avuto nei confronti del suo ex fidanzato.

“A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato”, ha aggiunto la ballerina che fuori dalla Casa del Grande Fratello si è resa conto di aver “vissuto un amore tossico” e di “essere stata usata e poco amata”.

“Vi prego, andate piano con le parole e con i giudizi”, ha concluso l’ex concorrente del GF che sta attraversando un forte malessere emotivo e fisico. “Devi pensare al tuo bene, noi siamo con te”, hanno scritto i fan di Shaila sui social, preoccupati per le sue condizioni.