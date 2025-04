GF, perché Shaila ha lasciato Lorenzo Spolverato. “Scoperto qualcosa di grave”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Perché Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato? Fra i colpi di scena dell’ultima puntata del Grande Fratello il più clamoroso è stato proprio l’addio fra la ballerina e lo sportivo.

Shaila infatti è entrata nella casa di Cinecittà dopo l’eliminazione, lasciando Spolverato di fronte alle telecamere. Lorenzo, che attendeva di incontrarla dopo la loro relazione nata nello show, è rimasto spiazzato dalla scelta di Shaila di lasciarlo.

L’addio di Shaila Gatta a Lorenzo Spolverato

Fra le storie d’amore nate nella casa del GF, quella fra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata senza dubbio una fra le più tormentate. Un amore terminato bruscamente con un addio sotto i riflettori.

Shaila infatti è entrata nella casa per un faccia a faccia con Lorenzo, annunciando la volontà di mettere fine alla loro relazione. A nulla è valsa la richiesta di spiegazioni di Spolverato, Shaila è apparsa decisa e molto arrabbiata.

Così tanto che alla fine della puntata ha lasciato immediatamente gli studi televisivi, mentre Spolverato ha festeggiato l’uscita dalla casa del GF con i fan della coppia.

Perché Shaila ha lasciato Spolverato: la teoria

In tanti sono rimasti sorpresi dalla scelta di Shaila Gatta di lasciare Lorenzo Spolverato senza alcuna possibilità di tornare indietro. Ospite di Non succederà più, Deianira Marzano ha rivelato alcuni retroscena, svelando i motivi dietro questa brusca rottura.

Ai microfoni di Giada Di Miceli, Deianira ha raccontato di aver parlato con il manager di Shaila Gatta. La giovane starebbe vivendo ora un momento molto difficile e complicato. “Mi ha detto che lei sta subendo una vera e propria ghigliottina mediatica senza aver fatto nulla – ha svelato -. Mi ha anche inviato una foto di lei in aeroporto con un’amica. Io l’ho semplicemente condivisa, ma si sa come funziona: ognuno interpreta a modo proprio e iniziano i commenti più disparati”.

L’esperta di gossip ha poi chiarito che Shaila avrebbe preso da sola la scelta di lasciare Spolverato, senza subire l’influenza di nessuno e ora starebbe molto male. “Tutto ciò che ha fatto è stata una sua scelta. Al momento non sta bene, è dimagrita, riceve troppi attacchi ingiusti”, ha raccontato.

Deianira ha poi rivelato che dietro la decisione drastica di Shaila ci potrebbe essere una scoperta sul passato di Lorenzo Spolverato. “Su Lorenzo non mi ha detto nulla, ma secondo me lui sta in silenzio perché Shaila ha scoperto qualcosa del suo passato, qualcosa che per lui è meglio non far emergere – ha confessato -. Non mi riferisco alla vicenda con Helena, ma a episodi del passato che potrebbero essere emersi ora. Magari è venuto fuori proprio ciò che sua madre le aveva accennato tempo fa”.

In tanti hanno criticato il comportamento di Shaila durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Chi la conosce bene però rivela che l’ex velina di Striscia la Notizia non starebbe bene e sarebbe molto triste, ma decisa a restare sola.

“Durante la diretta finale Shaila sembrava tranquilla, ma in realtà stava male – ha concluso Deianira -. Non credo si sia trattenuta per salvare la facciata, penso invece che abbia saputo qualcosa di grosso. Forse è venuta a galla una verità… o almeno una parte di essa, del passato ‘colorato’ di Lorenzo”.