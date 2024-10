Grande Fratello, Shaila e Javier sono la prima coppia? Cosa si sono detti

Shaila Gatta alza la temperatura al GF: attratta da Javier, confessa che abbracciarlo "è come fare l'amore". Il pubblico si divide tra passione e strategia

Fonte: Getty Images Shaila e Javier sono la nuova coppia del GF?

Il Grande Fratello ha sempre un asso nella manica quando si tratta di creare tensioni emotive, e Shaila Gatta ha appena alzato la temperatura. Dimenticatevi di Lorenzo: il capitolo è chiuso (anche se lui fa fatica ad ammetterlo), e adesso il nome sulla bocca di tutti è Javier. La ballerina non ha fatto mistero di provare una certa attrazione per l’inquilino spagnolo, ma durante una chiacchierata in giardino ha lasciato tutti di stucco con una frase decisamente sopra le righe.

Sì, perché l’ex velina di Striscia La Notizia ha confessato alle amiche che ogni volta che abbraccia Javier “è come fare l’amore”. E se questa non è una bomba da prime time, non sappiamo cos’altro possa esserlo.

L’ex velina svela le sue carte: l’attrazione per Javier è alle stelle

Nel giardino della Casa, Shaila si è lasciata andare con le amiche di Non è la Rai. Tra un sorso di caffè e qualche risata, ha aperto una sessione che nel gergo underground inglese si chiama “spilling the tea”, descrivendo nei minimi dettagli le attenzioni di Javier, che si è fatto strada nel suo cuore con gesti affettuosi e tutt’altro che platonici.

Lo spagnolo, mentre lei dormiva serena, l’avrebbe accarezzata dolcemente, lasciandole baci sul collo e tra i capelli. E mentre le sue compagne di confessionale ascoltavano rapite, la rivelazione clou è arrivata come un fulmine: “Quando ci abbracciamo è come fare l’amore”. Parole che hanno scatenato reazioni non solo tra le sue amiche, ma anche tra il pubblico, che adesso si domanda: quanto è reale questa passione?

Shaila e Javier: passione vera o mossa strategica?

Siamo al Grande Fratello, un programma che è anche un gioco, e quindi è lecito fare qualche ragionamento in più. Per alcuni, Shaila sembra davvero aver perso la testa per Javier. Eppure, il web è diviso. C’è chi la vede sincera, pronta a sciogliersi tra le braccia del suo nuovo interesse, e chi invece sospetta che ci sia qualcosa di più calcolato dietro i suoi gesti.

Da Lorenzo a Javier e ritorno: il tira e molla e il triangolo amoroso ha lasciato parecchi spettatori perplessi. C’è chi legge nei suoi movimenti una precisa strategia per restare al centro del gioco, con Javier che da brillante “tentatore” sembra essersi trasformato in una figura decisamente meno intrigante, ora che i loro sentimenti sono venuti a galla.

Il presunto bacio sotto le coperte

Solo due giorni fa il video pubblicato su Mediaset ha fatto discutere: Shaila e Javier sono sdraiati nello stesso letto, abbracciati, con le mani intrecciate. Javier non si trattiene e inizia a baciarla sul viso con una serie di effusioni sempre più calorose. Shaila sembra inizialmente ritrosa, coprendosi il volto con il braccio, ma le coperte ostacolano la visuale, rendendo impossibile capire con certezza se il tanto atteso bacio sia davvero avvenuto. Comunque, anche se non c’è stato un vero e proprio bacio a questo punto sembra quasi ridondante.

In trasmissione, Shaila aveva confessato: “Mi si è acceso qualcosa e sono proprio felice”, parole che rispecchiano chiaramente il suo crescente interesse. Javier, dal canto suo, non è rimasto indifferente, dicendole apertamente: “Ho provato a guardarti con occhi diversi, ma non ce la faccio. Non sarai mai una mia amica.”