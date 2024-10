Shaila e Lorenzo tornano (innamorati) al Grande Fratello. Javier: “Per me lei da oggi non esiste”

Come c’era da aspettarsi, questa puntata del Grande Fratello è stata letteralmente dominata dal ritorno della neo-coppia di piccioncini: Shaila e Lorenzo, dalla Spagna con furore. Sarà stato il cambio di Casa, o forse il cambio di pressione atmosferica sul volo per Madrid, sta di fatto che tra l’ex Velina e Spolverato è scoppiata una passione finora repressa, a quanto raccontano. Inevitabile che tutto questo scatenasse le reazioni nella Casa, specialmente quelle di Helena Prestes e Javier Martinez, molto vicini ai due. Delusi e arrabbiati, è stato Javier in particolare ad avere la reazione più dura: “Per me da oggi Shaila è una persona che non esiste”.

Shaila e Lorenzo tornano dalla Spagna

Lo sapevamo già, ma a non saperlo in effetti erano proprio gli inquilini della Casa. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati dalla trasferta spagnola, da quel Gran Hermano in cui hanno dato spettacolo: baci e passione, così davanti a tutti, dopo aver continuato a negare che vi fosse chissà quale interesse. Almeno finché erano in Italia.

Non è difficile, perciò, comprendere la delusione di Helena Prestes e Javier Martinez, rispettivamente “amica” di Lorenzo e “flirt” di Shaila. Quest’ultima in particolare per il bel modello aveva sempre speso parole bellissime, elargendo complimenti su complimenti che, a conti fatti, si sono rivelati totalmente vuoti.

L’ex velina e il collega aspirante attore adesso sono una coppia. Hanno detto di essere innamorati – salvo poi negarlo, nel corso della discussione in diretta – e non si sono risparmiati un appassionato bacio anche durante questa puntata. Al loro ingresso è stata in particolare Shaila ad accrocchiare una serie di frasi fatte come per “giustificare” quanto accaduto: “Mi dispiace troppo di non essere stata compresa. Ognuno vive le emozioni a modo suo. Sono felice di essere tornata a casa perché mi siete mancati, avrò modo di dirvi quello che ho nel mio cuore, vi voglio bene”, per concludere con un “Sbagliare è umano”, che ci sta sempre. Lorenzo dal canto suo ha puntato tutto sul “Siamo sempre una famiglia”.

La dura reazione di Helena e Javier

Helena Prestes e Javier Martinez hanno avuto dei trascorsi diversi coi rispettivi pseudo “partner” o aspiranti tali, ma la reazione è stata la medesima: rabbia e delusione. Emozioni sacrosante in un contesto simile.

“Mi ha deluso il fatto che lei continuava a dirmi che sono un bravo ragazzo, quando non ho mai chiesto la sua opinione al riguardo, perché lo so – ha detto Javier -. (…) “Sinceramente sono felice per loro, ci sarà qualcuna che là fuori mi aspetta. Adesso ho più leggerezza e consapevolezza, mi sono tolto un peso. Non ci voglio pensare più e non mi riguarda più, per me Shaila non c’è più dentro questa Casa, me lo aspettavo. Non mi sento ferito, sicuramente lei deve prendersi la responsabilità di quello che ha detto (…) fine non ci voglio più perdere tempo. (…) Non perderò la mia educazione, saluterò tutte le mattina ma per me è una persona che non c’è più”. Frase che fa eco a quella captata da Rebecca Staffelli durante un fuorionda: “Per me da oggi Shaila è una persona che non esiste”.

Anche Helena non le ha mandate a dire: “Non mi sembrate coerenti perché entrambi avete detto che questo è il vostro sogno e che non c’entrava l’amore. (…) Voi due site dei grandi giocatori”.

Su una storia che vien davvero difficile commentare, lasciamo la chiosa a Iago Garcia, sempre sul pezzo: “Non dovevate mandare Shaila e Lorenzo a Madrid ma a Las Vegas, perché sono due grandi giocatori“. Sipario.