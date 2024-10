Grande Fratello, Shaila scatena le polemiche per una frase su Javier

Fonte: IPA Shaila Gatta

Shaila, Javier, Helena e Lorenzo. Il cosiddetto “quadrato” o quadrangolo al Grande Fratello continua, anche se la trasmissione, penalizzata dai bassi ascolti, si è ridimensionata a un solo appuntamento settimanale. Evidentemente il pubblico non si sta appassionando a questi giochi amorosi che sembrano non voler portare da nessuna parte. Salvo criticare Shaila per il suo comportamento giudicato da molti incoerente. Ma cosa sta succedendo nella casa? La storia appare davvero ingarbugliata.

Shaila Gatta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez

Shaila Gatta, ballerina, ex velina ed ex allieva di Amici, non vuole promettere il suo cuore a nessuno finché non si sente davvero sicura. Per questo nelle prime, confuse settimane di reality è passata da Lorenzo, modello milanese, a Javier, pallavolista argentino, senza sapersi decidere tra l’uno e l’altro.

Durante l’ultima diretta sono state mandate in onda delle clip che mostravano Shaila insofferente nei confronti di Javier per il suo carattere troppo pacato – o meglio, “troppo moscio”, com’è stato commentato dalle tre di Non è la Rai – lasciando senza parole lo sportivo.

Anche Helena Prestes si è risentita notando che Lorenzo Spolverato, che si era avvicinato a lei, puntava anche (e soprattutto) Shaila Gatta. La vicenda è finita con una discussione in prima serata che ha rilanciato nuovi capitoli di questa soap. Negli ultimi giorni c’è stato un avvicinamento tra Shaila e Lorenzo, che ha portato il milanese a ritenere che la ballerina è con tutta probabilità molto presa da lui. Ma è davvero così?

D’altro canto, Lorenzo si è stancato di essere in balia della volubile Shaila, che continua a cambiare idea e a trascinarsi dietro le persone che aveva precedentemente convinto. In una chiacchierata con Giglio e lo stesso Javier, l’ha definita ambigua, pronta a dichiarare cose e ritrattarle nascondendosi sotto una coperta. Tutto lasciava pensare che la prima coppia che si sarebbe formata sarebbe stata quella di Lorenzo e Shaila.

Ma nelle ultime ore un colpo di scena pare stia ribaltando la situazione, con tanti utenti che si sono precipitati su X a commentare.

Shaila Gatta e la dichiarazione controversa su Javier: “Mi fa sess0”

Javier è stato un gentleman a incassare le cattiverie di Shaila. “Credo lei debba capire cosa vuole. O meglio, cosa non vuole. Probabilmente la risposta non siamo né io né Lorenzo” è stato il suo diplomatico commento.

In realtà sta circolando un video in cui Shaila, parlando con Non è la Rai, ammette di essere molto attratta da Javier. “Mi fa effetto, sono una stupida, mi fa sess0”, specifica, sfatando i luoghi comuni dei “bravi ragazzi” che conquistano tanta stima e simpatia ma poi, all’atto pratico, non attirano nessuna. “Tutto questo ora che Lorenzo non la calcola minimamente”, commenta qualcuno su X.

Intanto c’è anche chi si sta appassionando a queste storyline. Sono arrivati ben due aerei per gli “Shaviers” e il secondo riporta il messaggio “Ancorati dal destino”.

Secondo molti telespettatori questi messaggi non fanno altro che alimentare l’ego della ragazza, che per qualcuno aveva solo uno scopo: far scontrare Lorenzo e Javier per lei, senza concedersi a nessuno dei due.