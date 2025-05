Shaila Gatta, dal Grande Fratello a Ballando con le Stelle: i rumors

Fonte: Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Shaila Gatta

Shaila Gatta verso Ballando con le Stelle. Il suo percorso all’ultima edizione del Grande Fratello ha indubbiamente lasciato il segno e, a quanto pare, avrebbe attirato anche l’attenzione di Milly Carlucci. Quest’ultima sarebbe pronta a portare l’ex Velina di Striscia la notizia nel suo show di maggior successo, che quest’anno festeggia venti anni di messa in onda e tornerà come sempre in onda a settembre su Rai 1.

Milly Carlucci chiama Shaila Gatta?

Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, sembrerebbe che la produzione di Ballando con le Stelle abbia messo gli occhi su Shaila Gatta. L’ex gieffina, ovviamente, non parteciperebbe in qualità di concorrente bensì di insegnante di danza. A riportare l’indiscrezione, da prendere ovviamente con le pinze, sono stati gli esperti di pettegolezzi Amedeo Venza e Deianira Marzano.

“Shaila Gatta verso Ballando con le stelle. Sarebbe in corso una trattativa tra Shaila e il programma di Rai 1. Andrà in porto?”, ha scritto Venza su Instagram. Il rumors è stato poi confermato e rilanciato da Deianira Marzano, che ha scritto sui social: “Sì al 100% ci andrà come insegnante di ballo”.

L’interesse per Shaila non dipenderebbe solo dalla sua bravura ma anche dal suo carattere provocatorio e vivace, come ampiamente dimostrato dalla Gatta al Grande Fratello. Del resto a Ballando con le Stelle gli insegnanti, in qualità di accompagnatori dei Vip, non hanno solo il compito di insegnare una disciplina ma anche di difendere il proprio lavoro con le unghie e con i denti.

Come accaduto in passato, ad esempio, a Raimondo Todaro, che in un’edizione è stato attaccato quando ballava in coppia con Nunzia De Girolamo. O più recentemente ad Angelo Madonia, che ha finito per lasciare il dancing show.

L’eventuale approdo di Shaila Gatta a Ballando con le stelle sarebbe, inoltre, una sorta di eccezione a una regola ferrea stabilita da Milly Carlucci per il suo programma. Da anni, infatti, la conduttrice non prende nel cast concorrenti reduci dai reality show. Una scelta dettata dalla volontà di non raccontare sempre le stesse storie e vicende.

Shaila, però, non dovrebbe essere una concorrente bensì una maestra e forse anche per questo la Carlucci potrebbe aver deciso di chiudere un occhio e di puntare su di lei per la prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Shaila Gatta e la passione per la danza

Shaila Gatta ha iniziato a ballare da bambina. Ha sperimentato diversi stili di danza e ha esordito nel mondo della televisione come concorrente di Amici di Maria De Filippi, nel 2015.

Nel talent show non è mai stata molto apprezzata da Alessandra Celentano ma ha sicuramente saputo conquistare il pubblico ed Emma Marrone, che l’ha poi scelta al Serale nella Squadra Bianca.

Dopo quell’avventura Shaila ha continuato a ballare in televisione, in diversi corpo di ballo tra cui quello di Ciao Darwin di Paolo Bonolis. Nel 2017 è diventata Velina di Striscia la notizia: la prima Velina ballerina professionista della storia del tg satirico di Antonio Ricci.

Nella stagione televisiva 2024-2025 l’avventura al Grande Fratello, dove è stata una delle protagoniste indiscusse, complice anche la sua storia d’amore, ormai conclusa, con Lorenzo Spolverato.