Fonte: IPA Alfonso Signorini

Non è stata di certo la puntata del Grande Fratello più semplice in assoluto per Lorenzo Spolverato. Il giovane si è infatti ritrovato al centro di una polemica che ha visto coinvolti, come accusatori, un po’ tutti.

Secondo molti avrebbe sempre finto il proprio interesse per Shaila Gatta, così da restare in casa il più possibile. Missione compiuta, fosse stato questo l’intento, essendo un finalista ormai. Una clip lo ha messo nei guai nel corso della puntata del 6 marzo e la reazione avuta ha scatenato le ire del pubblico. L’addio alla casa volontario o la squalifica non sarebbero da escludere.

Lorenzo contro Javier, l’offesa

Lorenzo Spolverato non ne sta uscendo al meglio da questo Grande Fratello. Per quanto la memoria collettiva in certi casi sia alquanto corta, l’immagine del modello milanese ne sta risultando danneggiata.

Al termine della puntata del GF in onda giovedì 6 marzo, Lorenzo e Javier Martinez si sono resi protagonisti di un acceso scontro. Tensione alle stelle e duro faccia a faccia. Non è mancato un chiaro attacco agli autori e alla produzione del reality: “Devi imparare a stare zitto. Sei così sicuro di te perché qui dento ti fanno sempre gli sconti. Io invece le prendo tutte, una a una, a testa alta. A me non fanno sconti, per questo mi agito. Non perché mi fai paura”.

Javier ha risposto con un “fai più bella figura a metterti seduto”, insieme con un te la stai facendo sotto, detto in altri termini. Le cose però non finiscono qui. Ancora furioso dopo la clip mostrata e la reazione del pubblico, così come di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sono piovute due parole pesanti all’indirizzo del pallavolista argentino, chiamato in confessionale: “Marcisci, co*****e”.

Il rapporto con Shaila

Come detto, in tanti pensano che la storia d’amore con Shaila Gatta sia stata studiata, almeno da parte di Lorenzo. Javier si è fatto portavoce del parere di molto inquilini giorni fa: “È palese che c’è un copione”.

Alla fine dei fatti, ha ribadito, chi piange disperata è soltanto lei, dopo la rottura:

“Io sono su un altro livello rispetto a quegli insulti e quelle litigate. Non mi rappresentano. Non voglio essere paragonato a chi prende a calci le cose e chiama ‘m***a’ la propria fidanzata”.

Rischio squalifica

Nel classico gioco delle parti, Lorenzo si è mostrato provato. Sono apparse delle lacrime e avrebbe confessato d’essere pronto al ritiro. Un’eventualità alla quale nessuno crede. I suoi scatti d’ira, però, hanno fatto infuriare i fan da casa.

Si chiede un serio provvedimento al Grande Fratello, facendo anche leva su quella che è la rivoluzione morale paventata negli ultimi anni. In massa si pretende la squalifica:

“Il vostro finalista dà della ‘m***a’ alla sua fidanzata, pesta pugni qua e là, urla come un pazzo, intimidisce le donne, si augura che Javier si spacchi un ginocchio, gli dà del ‘co*****e e adesso gli dice pure ‘marcisci’. Già che ci siete, fategli anche una statua”.