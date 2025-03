I rapporti di coppia sono stati posti al centro in questa puntata del Grande Fratello. Spazio però anche all’ennesima eliminazione, anche se non una particolarmente dolorosa per il pubblico, tenendo conto dei beniamini ben noti. Ancora una volta, poi, a garantire un’importante dose di drama ci hanno pensato persone provenienti dall’esterno della casa, come la madre di Shaila, che stavolta si è però limitata a occuparsi della figlia. È entrata per lei e ha resistito all’urgenza di dirle “te l’avevo detto”. Nessun commento, o quasi, su Lorenzo.

Confronto Lorenzo e Alfonso. Voto: 3

Alfonso D’Apice non riesce a restare in silenzio neanche una settimana. C’è sempre qualcosa da commentare e, soprattutto, qualcosa di cui lamentarsi. La vita lontana dal GF rischia di farlo precipitare nel dimenticatoio. Questa almeno è la sensazione.

Ha accusato l’ex amico Lorenzo di star sfruttando Chiara per ottenere delle clip. La giovane sarebbe stata inserita da lui in un piano per rendersi cruciale in casa, ora che con Shaila è giunto al capolinea, o almeno così pare. Una sorta di triangolo per ammaliare il pubblico. Lorenzo nega e si dice pronto a lottare per questa bella amicizia. Il risultato? Un nulla di fatto, con Alfonso Signorini a fare da arbitro ma, soprattutto, a gestire i tempi televisivi, che i due pare ignorino.

Mariavittoria e Tommaso tra crisi e amore. Voto: 6,5

Col rischio dell’eliminazione pendente sulla sua testa, Mariavittoria viene spinta a raggiungere la Mistery in compagnia di Tommaso. Un filmato riassume le loro crisi più violente, evidenziando i problemi comunicativi tra i due. Un bacio non risolve i problemi, ribadisce lei. Il fatto di voler stare insieme e provare dei sentimenti non appiana le differenze.

Questo il pensiero della giovane, che vorrebbe un terreno comune ma, intanto, quando è arrabbiata non trattiene le parole e poi se ne pente. Tommaso, dal canto suo, non vede l’ora di ritrovarsi fuori, nel mondo reale. Crede giustamente che le dinamiche della casa, che da mesi tormenta Mariavittoria procurandole ansia, stiano mettendo i bastoni tra le ruote al loro amore.

Una dinamica reale che vede protagonisti due giovani coinvolti, pronti a lottare per un sentimento che ha grandi potenzialità. Nulla avviene per le clip, il che è una gran novità, ed è inevitabile fare il tifo per loro.

L’eliminazione. Voto: 4

Quattro concorrenti in nomination, con Chiara e Stefania subito salvate. Dispiace un po’ per il trattamento riservato a Federico, spedito in Super Led e costretto ad attendere da solo l’intero segmento dedicato a Mariavittoria e Tommaso.

Non crede d’avere la minima chance: “Me ne vado contento e felice”. Signorini gli spiega che sarebbe un errore “sottovalutare il potere dei fornelli”. Peccato lo dica un istante prima di annunciarne l’eliminazione: Chiara 39,53%, Stefania 22,04%, Mariavittoria 22,03%, Federico 16.4%.

Un’eliminazione priva di qualsiasi appeal. Era stata infatti annunciata la lettera del fratello di Mariavittoria. Al momento dell’eliminazione, però, questo momento toccante non si era ancora concretizzato. Impensabile che Mavi fosse la prescelta a lasciare la casa al posto di Federico, dunque.

Lorenzo mente, la clip della polemica. Voto: 0

Le accuse contro Lorenzo e Shaila fioccano da ogni parte. La più gettonata è che la loro sia stata una relazione finta, nata per le clip e proseguita per la stessa ragione. Un insieme di litigi ed esplosioni di passione a favore di telecamera, per il fastidio generale. Anche il loro addio non convince e ora spunta una vecchia clip di metà gennaio.

Lorenzo dice a Shaila che per una settimana avrebbe dovuto provarci con Lele. I due non ricordano il contesto di quella che lui definisce una battuta. A tutti però appare chiara la strategia tentata. Anche Signorini volta loro le spalle: “Avete già perso la faccia”.

Mariavittoria e il cibo. Voto: 7

È sempre complesso affrontare temi molto delicati in una trasmissione come il Grande Fratello. Da una parte c’è il rischio di non approfondire abbastanza, dall’altra invece quello di porre in vetrina malattie e disturbi solo per gli ascolti.

Il racconto di Mariavittoria è però delicato e toccante, mai eccessivo nei toni e nei modi. La giovane ha parlato in confessionale del suo problema con la bulimia. Il cibo è stato per anni il metodo per “colmare ogni vuoto”. Ancora oggi affronta questa oscurità dallo psicologo. Un percorso tutt’altro che concluso, nel quale ha oggi un ruolo importante anche Tommaso, che Mavi ringrazia di cuore.