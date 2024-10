La settima puntata del Grande Fratello regala sorprese, tanto al pubblico quanto allo stesso conduttore. Alfonso Signorini non si sarebbe infatti mai aspettato una crisi in diretta tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Se lei ha rispettato il suo solito ruolo, lui è sembrato totalmente stanco all’idea di recitare, tirando fuori questioni private e spiacevoli. Per questo e per tutto il resto, ecco le pagelle della puntata di martedì 7 ottobre.

Il triangolo di Shaila, voto: 5

Un triangolo amoroso che, per poco, è divenuto un quadrilatero, quello tra Shaila, Lorenzo e Javier. Per un po’ si è aggiunta al novero Helena, che ha poi fatto un passo indietro dopo aver scoperto il vero volto di Lorenzo.

Quest’ultimo non ha di fatto atteso Shaila e, al tempo stesso, non ha fatto un passo decisivo verso di lei. Si è guardato intorno, con troppa intensità, e il passo verso Helena è risultato falso. Shaila non sembra più interessata perché tutto ciò le ha mostrato una parte di lui che non le interessa.

Stanca anche di Javier, tanto quanto Signorini e il pubblico sono stanchi di questa vicenda che ormai si trascina senza un gran senso. Un po’ di video e tentativi disperati di tirar fuori un gossip che non esiste. Il risultato? Anche Signorini ammette d’essere stanco di sentire sempre gli stessi discorsi.

L’addio di Enzo Paolo Turchi, voto: 8

Enzo Paolo Turchi ha raggiunto il proprio limite e ha annunciato ad Alfonso Signorini di voler lasciare la casa. Il periodo trascorso al GF lo ha cambiato, perché qui ha avuto la possibilità di fronteggiare i propri demoni del passato.

Si è aperto con alcuni, raccontando la propria storia drammatica. Ha pianto tanto in maniera liberatoria e in puntata il padrone di casa gli ha fatto rivelare a tutti, ancora una volta, il dramma portato dentro di sé tanto a lungo. Due sorelline mai conosciute morte schiacciate da un carro armato al tempo della guerra. Un padre scappato e una madre instabile mentalmente.

Il famoso ballerino oggi sta molto meglio e non vede l’ora di uscire. Vuole stare con sua figlia Maria il più possibile e parlare con le sue sorelle, perché su quell’infanzia tremenda non si sono mai confrontati.

Peccato che l’ingresso a sorpresa di Carmen Russo rovini i suoi piano. Di colpo Enzo Paolo Turchi si è ritrovato a fare i conti con la necessità dei riflettori del suo grande amore. Quasi stanco nel vederla, le ha detto con fermezza di voler uscire, ma a nulla è servito. Lei ha infatti stretto un accordo con la produzione per restare in casa per un po’, di fatto forzando la mano di Turchi.

Se il finale è stato amaro, il momento d’onesta apertura dell’uomo è di una spontanea bellezza che poco rispecchia il programma “ben” sceneggiato in ogni dettaglio che Signorini porta avanti da tempo.

La crisi con Carmen Russo, voto: 2

In diretta è poi accaduto qualcosa di sorprendente. Enzo Paolo Turchi ha espresso tutto il proprio desiderio di tornare a casa da sua figlia. Qualcosa che di fatto gli è stato impedito dal volere di Carmen Russo.

Il ballerino in confessionale è arrivato a svelare alcuni dubbi sulla relazione. Lui è cambiato negli anni ed è meno attivo di un tempo. Teme dunque che sua moglie possa preferirgli altri. È pronto a lasciare la casa, ma quella coniugale. C’è bisogno di un confronto lontano dalle telecamere, spiega, e intanto il pubblico ha visto forse il primo momento vero e non scritto di questo reality da molti anni a questa parte.