Il segreto di Enzo Paolo Turchi per vivere un amore da più di 40 anni: ecco quello che non sappiamo di Carmen Russo

Fonte: IPA Enzo Paolo Turchi svela la Carmen Russo reale dentro casa

Caterina Balivo ha annunciato l’ingresso in studio a La Volta Buona di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo con il sorriso sulle labbra. Uno dei temi del giorno è la vita di coppia, soprattutto con sguardo al mondo dei Vip. Chi meglio di loro, che hanno trascorso la maggior parte della vita insieme, per ricevere consigli e verità un po’ scomode.

La vera Carmen Russo

La vita di coppia non è tutta rose e fiori. Non potrebbe esserlo per nessuno. Anche i più teneri film romantici mostrano alcune fasi buie e queste permangono negli anni, perché non si vive di soli sentimenti (che pure mutano) ma anche di pressioni esterne.

Ne sanno decisamente qualcosa Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, si raccontano in un mix di amore e odio. Caterina Balivo li ha accolti con grande calore, sottolineando come questa “ospitata” segni il ritorno in Rai del ballerino e coreografo. Il primo impegno dopo la nuova esperienza al Grande Fratello.

“Ha già una lamentela”, ha spiegato la conduttrice. Il motivo? Il camerino condiviso con sua moglie. Lei prende tutto lo spazio del caso e gli lascia un angolino: “Questo è quello che avviene a casa. Qui invece proprio nulla”.

Risate complici tra i due e poi l’inizio del racconto della vera Carmen Russo. Enzo Paolo ci ha infatti tenuto a sottolineare come i personaggi interpretati in passato, e anche quanto mostrato oggi in Tv, non siano realtà.

Vita di coppia

“Se anche a casa avessi fatto così, come nel personaggio del Drive In, sarebbe stata una tragedia. A casa lei è un’altra. Una persona diversa”. Di fatto, spiega, lei inizia a tentare di controllare tutto. Verifica ogni sua azione, come ad esempio il lavaggio di piatti e bicchieri. Le cose vanno fatte in un certo modo, il suo.

Enzo Paolo Turchi racconta tutto questo col sorriso, ovviamente, ma poi offre un suggerimento alle giovani coppie (ironico): “Io metto i tappi nelle orecchie e lei è convinta che io l’ascolti. I mariti fanno così, si chiudono in un angolo col tempo e fingono di ascoltare. Ecco perché dura. Mi ha salvato? Sì, è vero. Ora però mi sta distruggendo (ride e l’abbraccia)”.

Di colpo il salotto della Balivo si è trasformato in uno studio per la terapia di coppia. Tra un sorriso e l’altro, qualcosa di vero è saltato fuori. Un momento che ha richiamato in parte quanto già avvenuto al GF.

Lui si reputa molto più simile a sua figlia Maria. I due sono rumorosi e caotici. Carmen Russo prova dunque a essere la portatrice d’ordine. Almeno questa è l’immagine che lei ha di sé. Ecco però arrivare sagace Raimondo, ehm Enzo Paolo: “Tu saresti precisa? Noi abbiamo un biliardo in casa ma non esiste più. Sopra ci sono soltanto suoi abiti. Lo dico io, che me ne devo stare in un angoletto”.

Una famiglia unita

Al di là delle battute, sempre seguite da carezze, sorrisi calorosi e abbracci, il legame che unisce i due è fortissimo. Lui l’ha definita ancora una volta la sua forza. Colei che gli rende possibile affrontare qualsiasi cosa.

È stato quindi molto difficile sopportare quest’assenza nella casa del Grande Fratello. Lo stesso dicasi poi per la lontananza di sua figlia Maria, che gli ha sconvolto la vita. In lei vede la chance di ricucire le proprie ferite passate, connesse a una famiglia “non classica” e falcidiata dal dolore.

“Voglio dare a mia figlia tutto quello che non ho avuto. Non parlo di vestiti o altro ma di affetto, di presenza”.