“Ridatemi mia moglie”, Carla Signoris e il matrimonio con Maurizio Crozza

Questa domenica di primavera di Canale 5 verrà resa ancora più speciale dalla commedia romantica Ridatemi mia moglie in onda stasera, 21 maggio, sulla rete ammiraglia Mediaset. Per la regia di Alessandro Genovesi, i protagonisti del film sono Fabio De Luigi, nei panni di Giovanni, e Anita Caprioli, in quelli di sua moglie Chiara.

La rom-com racconta, appunto, le vicende di Giovanni e Chiara una coppia sposata da diversi anni. Secondo Chiara, il rapporto con il marito è logorato dal tempo ed è per questo che la donna decide di andare via di casa spronando il consorte a fare di tutto e di più per recuperare la situazione.

Nel cast del lungometraggio, oltre a De Luigi e alla Caprioli, anche altri volti d’eccellenza della comicità contemporanea all’italiana tra cui Diego Abatantuono, Diana Del Bufalo e Carla Signoris, moglie del comico Maurizio Crozza.

Carla Signoris e Maurizio Crozza: un amore lungo cinquant’anni

Tra i protagonisti del film Ridatemi mia moglie (basato sulla sitcom inglese I Want My Wife Back) che stasera, 21 maggio, andrà in onda su Canale 5 per la regia di Alessandro Genovesi, troviamo anche l’attrice comica Carla Signoris.

Oltre ad essere un’affermata professionista che ha lavorato anche con registi del calibro di Ferzan Ozpetek, Carla è anche (da oltre 30 anni!) la moglie del collega Maurizio Crozza. Genovesi entrambi, la coppia si è conosciuta ai tempi del liceo quando avevano rispettivamente 14 e 15 anni.

La stessa Signoris, che oggi di anni ne ha 64 (uno in meno del marito), ha infatti raccontato in un’intervista di qualche tempo fa al Corriere della Sera: “Prima ancora che in classe, io e Maurizio ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt… eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie”.

A quanto pare, quindi, quello tra Carla e Maurizio non è stato amore a prima vista ma comunque, fin da giovanissimi e dopo i primi tempi sul “chi va là?”, i due si sono lasciati andare: “All’inizio è stata una storiella” ha ammesso l’attrice “Qualche bacio… poi ognuno ha fatto le proprie esperienze e infatti al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti. E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli”.

Chi sono Giovanni e Pietro Crozza, i figli di Carla Signoris e Maurizio Crozza

Sposati dal 1992, Carla Signoris e Maurizio Crozza hanno avuto due figli: Giovanni e Pietro. Il primo, classe 1998, ha deciso di seguire le orme dei genitori e oggi è un attore: nel 2021 ha debuttato nella serie di Canale 5 Masantonio – Sezione scomparsi e ha recitato anche nella serie Netflix Fedeltà e in quella di Sky Atlantic Il grande gioco.

Pietro, invece, ha studiato Fisica ma coltiva il sogno di diventare regista. Emtrambi i ragazzi sono apparsi in alcuni sketch nell’edizione 2010 di Crozza Alive.

Carla Signoris, parlando dei suoi figli, ha rivelato: “Sono nobissimi, con un po’ di puzza sotto il naso rispetto a quello che facciamo il padre ed io, atteggiamento che ostentavamo anche Mauri ed io da ragazzi“.