Fonte: IPA Martina Stella e Nilla Pizzi

Un viaggio alla scoperta delle donne esemplari del Novecento italiano: dal 25 febbraio torna in seconda serata su Rai 3 l’appuntamento con Illuminate, la docu-serie tutta al femminile targata Rai e giunta alla sua sesta edizione. Il primo episodio, dedicato alla cantante Nilla Pizzi, vedrà nelle vesti di narratrice l’attrice Martina Stella.

Illuminate: Martina Stella racconta Nilla Pizzi nella prima puntata

Torna da domenica 25 febbraio alle 23.15 l’appuntamento con Illuminate, la docu-serie in 4 puntate in onda su Rai 3 e dedicata alle donne esemplari del Novecento italiano. A guidare il racconto di queste straordinarie eccellenze femminili “made in Italy”, saranno quattro grandi attrici del panorama italiano: Martina Stella, Carla Signoris, Anna Ferzetti ed Euridice Axen.

Nella prima puntata, sarà proprio Martina Stella a raccontare la vita e i successi di Nilla Pizzi, una delle voci più apprezzate della musica italiana. Invitata come ospite alla nuova edizione del Premio Nilla Pizzi, l’attrice ci porta a Sant’Agata Bolognese per raccontare anche un lato inedito della celebre interprete di Grazie dei fior: prima vincitrice assoluta del Festival di Sanremo nel 1951 e incoronata “regina della musica italiana”, Nilla è stata anche una donna che ha viaggiato il mondo, aperto un ristorante ad Acapulco (di cui era spesso ospite Frank Sinatra) e vissuto una vita intensa. Senza mai dimenticare i suoi tanti ammiratori, talmente devoti da dedicarle il primo fan club mai esistito per una cantante italiana, “Il salottino di Nilla”. Un vero e proprio fenomeno culturale, culminato nella moda delle “cartoNille”, che i supporter della cantante si scambiavano per gli auguri natalizi e le comunicazioni sui suoi concerti.

Fonte: IPA

“Conoscevo Nilla Pizzi come cantante, ma non nel profondo, e ho scoperto che, oltre ad avere un immenso talento, è stata una giovane donna che, partendo dalla provincia, è riuscita a girare il mondo. Una donna moderna, determinata, che in maniera sensibile e intelligente è riuscita ad abbattere regole e schemi sociali dell’epoca, lasciando per sempre un segno nel mondo” ha spiegato Martina Stella, che si è detta estremamente contenta dell’esperienza vissuta.

Illuminate, le protagonuste della sesta stagione

Dopo Nilla Pizzi e Martina Stella, protagoniste della prima puntata di Illuminate, ci sarà spazio per altre tre intramontabili dive dello spettacolo italiano, raccontate da altrettante protagoniste del cinema moderno. Nel secondo docu-film, dedicato all’indimenticata Monica Vitti, Carla Signoris farà rivivere agli spettatori una “giornata particolare” della vita della grande attrice, il 3 maggio 1988, quando Le Monde pubblicò l’errata notizia della sua scomparsa.

Nel terzo episodio, Anna Ferzetti interpreta la prima ed unica sceneggiatrice degli anni d’oro del cinema italiano: Suso Cecchi D’Amico. Nel docu-film, sarà raccontato il battesimo artistico dell’autrice, quando nel 1946 scrisse il suo primo film, Avatar. Infine, Euridice Axen intraprenderà un viaggio inaspettato nella storia d’Italia dagli anni ’30 fino ad oggi con gli occhi delle Sorelle Fontana: Zoe, Micol e Giovanna erano tre giovani sarte emiliane, che hanno creato abiti dallo stile unico e dirompente, vestendo le donne più importanti del mondo.

I quattro racconti tutti “al femminile”, in onda ogni domenica dal 25 febbraio, vedono le testimonianze illustri di altri celebri personaggi dello spettacolo italiano, tra cui Carlo Verdone, Sergio Rubini, Guillermo Mariotto e Luca Zingaretti.