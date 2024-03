Scopriamo qualcosa in più su Martina Oliviero, regina del cioccolato, la più amata tra i Boss in incognito

Fonte: Ufficio Stampa Rai Chi è il Boss in incognito Martina Oliviero

È stata una delle protagoniste più amate del programma Rai condotto da Max Giusti. Ha conquistato gli spettatori grazie alla dolcezza mostrata nei confronti dei dipendenti e all’empowerment femminile messo in atto nella sua azienda. Scopriamo chi è Martina Oliviero, imprenditrice del cioccolato, Boss in incognito della replica andata in onda lunedì 25 marzo 2024.

Martina Oliviero, la Boss in incognito più amata

Poco più che trentenne, Martina Oliviero è da oltre dieci anni alla guida dell’omonima azienda di famiglia, specializzata nel settore dolciario e, in particolare, nella produzione di cioccolato e torrone. Martina si è laureata in economia per poi tornare a gestire l’impresa familiare assieme al padre Filippo e alla sorella Annachiara.

Affiancata dal frizzante conduttore Max Giusti, la giovane imprenditrice si è finta operaia per un giorno, addentrandosi tra i cento dipendenti della grande fabbrica per scoprire cosa pensano, davvero, i lavoratori della Oliviero. “Bisogna conoscere a fondo le persone che lavorano con noi per far emergere le loro potenzialità” ha dichiarato Martina al Corriere della Sera. E a tutti i suoi “ottimi collaboratori” il Boss in incognito, infine, ha donato un desiderio esaudito: “È stata una gioia poter esaudire un loro sogno. Ci siamo tutti commossi molto. In fondo abbiamo esaudito desideri per rendere la loro vita più dolce, che è poi la mission della nostra azienda”.

E l’emozione reale è arrivata dritta agli spettatori, che hanno riempito Martina di “un mare di complimenti, entusiasmo, di gioia. Mai nella mia vita mi sarei aspettata tante attestazioni di stima come quelle che sono arrivate da ogni parte d’Italia. Un calore che mi ripaga di anni di sacrifici, dell’impegno continuo, delle giornate passate a far quadrare tutto”.

Nell’azienda, infatti, Martina occupa il ruolo di “jolly: mi occupo di organizzazione e produzione e di tutto ciò che concerne la pianificazione, gli investimenti, i finanziamenti. Sono responsabile del settore risorse umane, del reclutamento del nuovo personale e mi occupo, con una azienda esterna che ci coadiuva, di coordinare il fronte del marketing e della comunicazione”. Gli impegni sono tanti, ma l’imprenditrice non tralascia le proprie passioni: “Faccio sport, viaggio – certamente meno di un tempo — e a breve andrò a vivere da sola”. Da sola sì, seppur un fidanzato c’è, “ma voglio prima fare questa esperienza personale. Vivere un po’ da sola e crescere in questo senso”.

L’importanza delle donne nell’impero del cioccolato

A colpire gli spettatori di Boss in incognito è stata anche la valorizzazione delle donne all’interno della società: “Per la nostra azienda sono una risorsa essenziale. – ha affermato Oliviero – Abbiamo centoquaranta dipendenti, compresi gli stagionali, e l’ottanta per cento sono quote rosa, che ricoprono mansioni diverse. Io ritengo siano un assoluto valore aggiunto per competenze, dedizione, sensibilità, impegno”.

Tra i dipendenti protagonisti del programma Rai, anche donne che proprio nel lavoro hanno trovato la possibilità di rinascere: una madre sola che cresce tre figli, una donna con la sclerosi multipla, una ex tossicodipendente e una giovane che lavora per mantenersi agli studi. Vite ricche, che per la principessa del torrone rappresentano un valore aggiunto: “Credo che dipendenti con una vita personale piena e soddisfacente portino vantaggi all’azienda e a tutta la società”.