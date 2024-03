Fonte: IPA Martina Stella e Andrea Manfredonia, ufficialmente separati

Tutto è finito nel giro di sei mesi. Un record nel mondo del jet, dove sono frequenti i matrimoni lampo ma i divorzi di solito non terminano più. Tutto è filato liscio, invece, per Martina Stella e l’ormai ex marito, il procuratore sportivo Andrea Manfredonia. La loro è stata una separazione consensuale, validata ufficialmente dal Tribunale di Roma.

Separazione “consensuale” dopo il tradimento

Martina Stella e il compagno Andrea Manfredonia si sono conosciuti nel 2014, hanno convissuto per tre anni per poi convolare a nozze e mettere al mondo Leonardo, il loro unico figlio – secondogenito per Stella, già mamma di Ginevra, 9 anni. Una famiglia tranquilla, serena come tante. Fino a quando, pochi mesi, l’attrice ha annunciato improvvisamente la separazione dal marito.

I motivi sembrano risiedere in una relazione extraconiugale di Manfredonia, seppur pubblicamente i due abbiamo parlato di “motivi insuperabili”. “Non me l’aspettavo, sono molto delusa” aveva dichiarato lei a gennaio, intervistata dal settimanale Oggi. “I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili”.

Insomma, Stella non è una donna rancorosa e – che sia stato tradimento o meno (la voce non è mai stata confermata né smentita dai diretti interessati) – ha optato per una separazione consensuale, ad anticipare un divorzio breve. Nessuna battaglia dei Rolex né documentari o interviste condite di lacrime e fazzoletti. I panni sporchi, per Martina e Andrea, si lavano in famiglia, meglio se in presenza di un giudice e in modo rapido e indolore.

L’accordo tra Martina Stella e Andrea Manfredonia

Nei giorni scorsi, il tribunale civile di Roma ha emesso il decreto di omologazione che rende valida la separazione consensuale tra Martina Stella e Andrea Manfredonia, così come dalla stessa Stella chiesto lo scorso autunno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il tribunale ha stabilito l’affidamento condiviso del piccolo Leonardo, nato due anni fa. In favore del figlio, e anche dell’ex moglie, Manfredonia dovrà versare un assegno di mantenimento mensile, del quale non è stata rivelata la cifra.

Infine, sarà l’attrice fiorentina a continuare a vivere assieme a Leonardo e Ginevra (nata dalla precedente relazione con l’hairstylist Gabriele Gregorini) nella casa romana residenza della coppia per lungo tempo. Il procuratore sportivo non vive più di lì da parecchi mesi, sembra dalla scorsa estate, quando è stata annunciata la separazione.

Il saggio riserbo di Martina Stella

Ultimamente, le celebrità hanno smesso di vergognarsi dei tradimenti subiti. Da Ilary a Belen le “corna” si sfoggiano senza paura, e senza timore si scende nei dettagli più intimi pur di umiliare pubblicamente il fedifrago. Martina Stella no, lei dei motivi che l’hanno portata a separarsi dal suo grande amore non parla, non accenna neppure, non insinua nulla che possa scatenare il gossip.

Lo fa per i suoi figli soprattutto, ha specificato: “Non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi”.