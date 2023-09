Maurizio Crozza si trasforma in Andrea Giambruno: “Quanto ci sei mancato”

Maurizio Crozza torna sul Nove con il suo one man show e si trasforma in Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni, quasi più discusso di lei.

Quanto torna in tv Fratelli di Crozza

Dopo il successo di ascolti registrato dall’ultima stagione (con picchi di oltre 1,4 milioni di telespettatori e oltre il 6% di share) e dopo essere stato costantemente tra i programmi più visti del venerdì sera, Maurizio Crozza torna con la pungente e inconfondibile satira di Fratelli di Crozza, da venerdì 22 settembre in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+.

In occasione del suo ritorno in tv, l’artista genovese aggiunge ai tanti personaggi divenuti virali in rete nel corso delle passate stagioni una nuova esilarante maschera, quella del giornalista Andrea Giambruno che dopo essere stato molto criticato per alcune sue dichiarazioni risponde: “Hai tutto il diritto di nascere donna, però te la sei cercata!”.

Maurizio Crozza imita Andrea Giambruno

La prima clip di Crozza nei panni del first gentleman Andrea Giambruno, opportunamente condivisa sul suo profilo Instagram, ha già sortito i suoi effetti suscitando grande attesa e aspettative enormi tra i fan del programma satirico.

Crozza annuncia su Instagram: “Ciao Sorelle, attente al lupo! Dal 22 settembre ci rivediamo sul Nove”. E i suoi follower rispondono con una sana dose di ironia quasi più forte della sua: “Torna presto Maurizio, abbiamo tanto bisogno di te. Ci sono tante pietanze preparate da questa banda da mettere sul fuoco con la tua satira, devi aggiungere solo il condimento e inpiattare”. C’è chi a gran voce chiede di triplicare l’appuntamento settimanale, adducendo il fatto che di materiale l’imitatore ne troverà tanto.

E ancora: “Quanto ci sei mancato….. abbiamo tanto bisogno di ridere…. grazie”. “Non ti rendi conto di quanto sia mancato finché non lo rivedi”; “Ti aspettiamo Mauri.”; “Grande, Maurizione 🔥 Torna a bomba!”; “Grandissimo come sempre”; “Che bello.quanto mi è mancato”; “Sei molto molto bravo”. Non mancano apprezzamenti estetici: “È più bello dell’originale!“. Il ritorno di Fratelli di Crozza viene addirittura salutato come “la notizia più bella della giornata”.

Insomma, Crozza che fa Giambruno è stato accolto con giubilo. E lo show prima ancora di iniziare si annuncia già come un grande successo di pubblico, superando forse ogni più rosea aspettativa in fatto di share.

E se qualcuno dovesse perdersi la puntata del venerdì in tv, ha la possibilità di rivedere Fratelli di Crozza in streaming su discovery+. Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Chief Operating Officer ITV Movie, Patrizia Sartori.