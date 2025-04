Ascolti tv del 7 aprile, Alberto Angela sconfitto da Ilary Blasi: brutto colpo

Fonte: Getty Images Alberto Angela

Alberto Angela è tornato in prima serata su Rai 1 con Ulisse, il piacere della scoperta. La risposta di Canale 5 non si è fatta attendere. L’ammiraglia Mediaset ha giocato il Jolly, Ilary Blasi alla conduzione del nuovo show, The Couple – Una vittoria per due.

La scorsa estate fece scalpore che un gigante come Alberto Angela venisse sconfitto negli ascolti tv da Temptation Island, tanto che la Rai sospese la programmazione di Noos per riprenderla alla fine del reality di Canale 5.

Corsi e ricorsi, la storia sembra ripetersi… Rai 1 programma Ulisse, il piacere della scoperta, con una puntata dedicata al celebre pittore Vincent Van Gogh e Canale 5 controbatte con il nuovissimo reality game The Couple – Una vittoria per due, condotto da Ilary Blasi affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini. In palio un montepremi che arriva a un milione di euro. E alla fine è proprio la Blasi a vincere.

Il resto del palinsesto televisivo ha visto su Rai 2 un nuovo appuntamento di Obbligo o verità con Alessia Marcuzzi e su Rai 3 Lo stato delle cose condotto da Giletti.

Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro si è occupato di dazi, tra le mosse del governo Meloni e gli attacchi della sinistra, e del caso Le Pen. Su La7 è andata in onda una nuova puntata di La Torre di Babele il programma di Corrado Augias, dal titolo “Senza Dio e senza ideali?”.

Prima serata, ascolti tv del 7 aprile: Ilary Blasi vince su Alberto Angela

Su Rai 1 Ulisse, il piacere della scoperta incolla al piccolo schermo 2.843.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale5 l’esordio di The Couple – Una Vittoria per Due ha conquistato 2.234.000 spettatori con uno share del 18.6%.

Su Rai2 Obbligo o Verità intrattiene 702.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Spider-Man incolla davanti al video 1.181.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 660.000 spettatori e il 4.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 711.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 693.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 662.000 spettatori con il 4%. Sul Nove Little Big Italy raduna 281.000 spettatori (2%).

Access Prime Time, dati del 7 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti 4.583.000 spettatori (23.6%), mentre Affari Tuoi raduna 5.856.000 spettatori (28.5%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.932.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 438.000 spettatori con il 2.1%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.406.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.199.000 spettatori (6.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.542.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 4 di Sera raduna 1.022.000 spettatori e il 5.2% nella prima parte e 818.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.814.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 il debutto di Foodish totalizza 553.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 488.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 7 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.935.000 spettatori pari al 24.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.364.000 spettatori pari al 28.3%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.847.000 spettatori (17.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.845.000 spettatori (19.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (461.000 – 4.3%), Blue Bloods totalizza 508.000 spettatori con il 3.5% nel primo episodio e 710.000 spettatori con il 3.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 366.000 spettatori (2.8%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 615.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.224.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 947.000 spettatori (5.2%) e Fin Che la Barca Va sigla 909.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 La Promessa appassiona 885.000 spettatori (4.9%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia piace a 193.000 spettatori pari all’1.4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 366.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è seguito da 341.000 spettatori con il 2.1%.