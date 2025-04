Al via dal 7 aprile, a una settimana dalla finale del Grande Fratello, The couple avrà una doppia poltrona: ma chi saranno gli opinionisti?

Fonte: IPA Ilary Blasi

Due lunghi anni lontana dalla tv ma ora è pronta per tornare: Ilary Blasi ha fatto irruzione nella Casa del Grande Fratello per annunciare il suo nuovo programma, che prenderà il posto del reality che si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi. La tradizione, quindi, si ripete ma non per l’Isola dei Famosi. A debuttare è The couple, il nuovo show condotto dalla presentatrice romana e che sarà ospitato proprio dal loft allestito negli studi Lumina da cui è andata in onda l’ultima edizione della trasmissione di Alfonso Signorini. Ma chi saranno gli opinionisti?

I nomi degli opinionisti di The couple

Si prevede una poltrona doppia, proprio come quella del Grande Fratello che aveva visto fronteggiarsi Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Secondo quanto riportato da DavideMaggio, sembra che una delle opinioniste del programma sia la regista e produttrice Simona Izzo. Volto conosciuto e apprezzato della nostra televisione, ha spesso ricoperto questo ruolo sebbene in via non del tutto ufficiale. Non è mai stata veramente definita opinionista ma il suo pensiero è spesso tenuto in grande considerazione nelle varie trasmissioni tv.

Al suo fianco dovrebbe esserci il ballerino e coreografo Luca Tommassini. L’artista, che ha lavorato con artisti di grande rilievo tra cui Michael Jackson e Madonna, è tornato in Italia da diversi anni per occuparsi di alcuni dei nostri programmi. Per lungo tempo è stato il direttore artistico di X Factor e ha lavorato anche per il Serale di Amici di Maria De Filippi. Lo vedremo quindi in una veste completamente nuova e che potrebbe rivelarci un laro diverso del suo carattere.

Come funziona il nuovo reality di Ilary Blasi

Il debutto di The couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show di Canale5, è previsto per lunedì 7 aprile. Otto coppie di concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, affrontando prove impegnative che metteranno alla prova non solo la loro resistenza fisica, ma anche la solidità del loro legame. “Si vince solo insieme”, ha anticipato la conduttrice Ilary Blasi nel video promo diffuso per presentare il nuovo prodotto targato Mediaset. E non sarà un’impresa facile: i partecipanti dovranno dimostrare di saper resistere non solo alla competizione con gli avversari, ma anche alle proprie debolezze e insicurezze.

Solo una coppia riuscirà a mettere le mani sull’ambito montepremi da un milione di euro, eliminando uno dopo l’altro tutti gli avversari. A decretare i vincitori sarà il pubblico, che avrà l’ultima parola su chi merita il bottino. Nel video promozionale del nuovo show che la vede al timone, Ilary Blasi non ha nascosto il suo stupore alla notizia dell’allettante cifra in palio. Con il suo consueto spirito ironico, ha detto: “Un milione di euro? Ma è vero o mi state prendendo in giro? Io quasi quasi facevo la concorrente!”.

Il cast è però ancora da definire e non è stato ancora chiuso. Si parla di Soleil Sorge e di Alex Belli, protagonisti della chimica artistica di qualche anno fa al GF Vip, oltre a quello di Samantha De Grenet. Tutti i nomi, però, non sono ancora stati annunciati.