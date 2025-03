Stefano De Martino “pronto a lasciare Stasera tutto è possibile”

Ancora cambiamenti nella carriera di Stefano De Martino. Il successo di Affari tuoi sta inevitabilmente segnando il percorso dell’ex ballerino in televisione, che ora punta a diventare a tutto tondo uno dei conduttori più importanti di Rai 1. Per questo starebbe valutando l’addio a Stasera tutto è possibile, il comedy show ereditato da Amadeus nel 2019 e che si è rivelato un banco di prova importante nel suo percorso artistico. Tra un gioco e l’altro, lo scugnizzo di Torre Annunziata si è fatto le ossa, ha mostrato tutta la sua solarità e simpatia, ha conquistato i fan e soprattutto ha stretto rapporti importanti con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Ma ora sarebbe pronto a lasciare questa macchina pressocché perfetta per tentare nuove strade.

Perché Stefano De Martino vorrebbe lasciare Stasera tutto è possibile

A lanciare l’indiscrezione è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: Stefano De Martino potrebbe non condurre più Stasera tutto è possibile nella prossima stagione televisiva. Il motivo è presto detto: l’ex marito di Belen Rodriguez vorrebbe dedicarsi solo ed esclusivamente a Rai 1, lasciando così la seconda rete che negli ultimi anni gli ha permesso di sperimentare su più fronti.

Su Rai 2 De Martino ha fatto la sua gavetta, destreggiandosi tra Stasera tutto è possibile, Made in Sud e il Festival di Castrocaro, senza dimenticare La notte della taranta e il Tim Summer Hits. Qui ha avuto anche la possibilità di mettersi alla prova come autore con Bar Stella, un piccolo gioiello della sua carriera. Ma ora sarebbe arrivato il momento di spiccare del tutto il volo.

“Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai. – ha scritto Alessi – Per lui si aprono altri progetti, ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027“.

Con progetti del genere in ballo, difficile inoltre vedere Stefano De Martino di nuovo su Canale 5, come insinuato da qualcuno nei mesi scorsi. Il conduttore ha esordito a Mediaset poco più che ventenne e ha avuto la possibilità di lavorare a diverse trasmissioni come Selfie-Le cose cambiano e L’Isola dei Famosi ma è stato in Rai che il percorso da conduttore si è fatto più concreto e solido.

Stefano De Martino è il presente e il futuro di Rai 1

“Per cui, per l’anno prossimo lo vedremo solo nella trasmissione dei pacchi e probabilmente in qualche prima serata o eventi straordinari. C’è già chi ipotizza anche il programma di Capodanno, che è sempre molto gratificante per i conduttori di Rai 1″, ha aggiunto Alessi.

L’indiscrezione è ovviamente da prendere con le pinze pure perché di recente si è vociferato anche di un passaggio di Stasera tutto è possibile su Rai1, soprattutto dopo gli ottimi ascolti dell’ultima stagione. In questo caso, dunque, De Martino potrebbe restare al timone dello show.

Insomma, un futuro tutto da scrivere per Stefano ma con una sola certezza: lui è il presente e il futuro della Rai. De Martino è apprezzato dalla dirigenza ma soprattutto dal pubblico. E il suo avvenire sul piccolo schermo appare più roseo che mai.