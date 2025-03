Non ne sbaglia una Stefano De Martino: qualsiasi sia il palco (o lo studio) che calca dà il meglio di sé, conquistandolo. Ospite nella serata di domenica 2 marzo da Fabio Fazio a Che tempo che fa ha parlato del proprio successo e del proprio futuro sempre con simpatia, maturità e professionalità. Il conduttore di punta del momento di Rai 1 si è preso lo studio di Nove senza tralasciare di accennare a Saremo e senza dimenticarsi di ringraziare chi prima di lui è stato alla conduzione di Affari Tuoi: Amadeus, anche lui passato dalla Rai al canale di Discovery. Cosa ha detto tra battute, frecciatine e indizi sul suo futuro.

Stefano De Martino su Sanremo: “Traversata oceanica”

Non è un segreto che quello di Stefano De Martino sia uno dei nomi in lizza più probabili per i prossimi Festival di Sanremo. Un nome, il suo, partito da ballerino ad Amici di Maria De Filippi e che si è fatto sempre più apprezzare sul piccolo schermo e a teatro alla conduzione dei programmi più amati della rete. Un futuro, dunque, che sembra segnato. Rimane solo una domanda: quando vedremo De Martino al timone del palco dell’Ariston?

L’arcano viene svelato direttamente da lui, che, rispondendo alla puntuale risposta di Fabio Fazio dice: “Questo lavoro è simile al pilota di aerei, bisogna avere tante ore di volo per trasportare tanti passeggeri. Io ho iniziato su Rai 2 con un piccolo aereo, ma Affari Tuoi è come un aereo di linea che fa tutti i giorni Napoli-Milano. Sanremo è come una traversata oceanica e la cosa mi spaventa. Al momento vorrei pilotare il mio aereo con disinvoltura. Dovesse mai arrivare, spero di essere pronto”.

De Martino, il successo e il lavoro da parcheggiatore

In un momento televisivo così florido e positivo per il conduttore non poteva mancare il riferimento al successo che sta vivendo. Stefano De Martino ha mostrato garbo e professionalità confessando: “Vivo in uno stato di inconsapevolezza totale, non voglio abituarmi a questa cosa. Ho conosciuto diversi artisti in questo periodo e ho avuto modo di capire che siamo tutti in affitto, me la godo per ora sapendo che ci sarà un momento in cui sarà un po’ meno“. E poi: “La napoletanità non contempla il complimento, ci si offende con affetto e quindi a quell’offesa sei allenato. Il complimento mi spiazza, se lo accogli rischi di sembrare presuntuoso”.

E presuntuoso, De Martino, non è! In studio racconta alcuni aneddoti del suo passato: “Andavo il sabato e la domenica nei ristoranti per fare l’extra come cameriere. Una settimana mi dissero che in sala erano pieni, ma mancava il posteggiatore. Ma ci vado in camicia bianca e pantaloni scuri, cioè vestito da cameriere. La gente quando arrivava mi prendeva per il figlio del proprietario, pensando che se mi avessero dato la mancia mi avrebbero offeso. Le mance le prendeva un ragazzo che lavorava con me e aveva la divisa del parcheggiatore”.

Il “grazie” ad Amadeus e il paragone con Arbore

Impossibile non parlare di Affari Tuoi durante l’intervista. Fabio Fazio ne sottolinea i record in termini di ascolti, si complimenta, cerca di far vacillare De Martino, emozionandolo, ma il conduttore Rai è ben consapevole e maturo e ammette, ringraziando tra le righe Amadeus, passato sul Nove dopo floridissimi anni in Rai: “Sono tanti, è un orario di punta con un programma che ha una storia infinita, dico sempre che quei 7 milioni erano lì e bisognava solo non farli scappare e non rovinare le cose. Non era detto che io riuscissi a non rovinarle“.

Ma Stefano De Martino è anche il conduttore del game show di Rai 2 Stasera tutto è possibile, che sta conquistando il pubblico e che vede la partecipazione anche di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Fabio Fazio non ha mancato di lanciare una frecciatina ironica proprio rispetto ad alcuni colleghi del conduttore Rai: “Complimenti per la tua generosità, fai lavorare certe persone…”. “La beneficienza si fa in silenzio”, ha alleggerito De Martino.

“I complimenti di Renzo sono una condanna – continua De Martino riferendosi al paragone che spesso gli viene accostato con Renzo Arbore e altri personaggi televisivi illustri che poi si complimentano con lui – “perché quando ricevi questi complimenti, la cosa ti condanna al fatto che le persone pensino tu voglia essere il nuovo qualcun altro. Di Renzo Arbore ce n’è uno ed è irreplicabile, io ho detto spesso che della Tv che ho guardato nella mia vita, quella di Renzo mi sembrava un po’ la matrice di quella che avrei voluto fare io. Coralità, ironia in tutte le sue forme e declinazioni, musica: queste tre cose stanno alla base di quella Tv e mi sono sempre detto che erano quelli gli elementi che mi sarebbe piaciuto toccare”.