Herbert Ballerina, la confessione su Sanremo e le parole su Stefano De Martino

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IPA Herbert Ballerina parla di Sanremo 2027 e Stefano De Martino

Da ormai parecchio tempo il connubio tra Herbert Ballerina e Stefano De Martino è sinonimo di intrattenimento e risate per gli spettatori Rai. Ironia no sense per il primo, bravura e sorriso smagliante per il secondo sono la ricetta perfetta per ogni programma che li vede protagonisti, a partire da Affari Tuoi.

E mentre il pensiero di Sanremo 2027, con De Martino alla conduzione, si fa sempre più vicino, in tanti si chiedono se il presentatore sceglierà il comico per fargli da spalla anche in questa nuova avventura.

Herbert Ballerina, la confessione su Sanremo 2027

Non è un mistero che un buon presentatore di Sanremo abbia alle spalle (e accanto) anche un’ottima presenza comica. Amadeus e Fiorello, ma anche Carlo Conti e Nino Frassica, hanno fatto scuola negli ultimi anni.

E a Sanremo 2027, anno in cui Stefano De Martino debutta come conduttore e direttore artistico della kermesse, il nome che tutti immaginano (e sperano) di trovare accanto a lui è quello di Herbert Ballerina.

Il mattatore di Campobasso, ormai presenza fissa di Affari Tuoi, al momento non ha però alcuna certezza da offrire al pubblico che lo vorrebbe già sul palco dell’Ariston. Parlando del Festival al Corriere della Sera, non fa mancare la sua solita ironia: “Se ho una bella canzone, vado“.

Al netto delle battute, però, una speranza c’è, anche se mescolata a quella lucidità un po’ burbera che lo contraddistingue: “Certo, ci spero. Però in questo momento giuro che non so ancora cosa succederà, nessuno mi ha detto niente. Sanremo poi è un palco difficile per un comico, le aspettative sono alte, tutti ti giudicano: quindi anche se non lo dovessi fare, non è che mi ammazzo”.

Herbert Ballerina, il legame con Stefano De Martino

E se in tanti immaginano di vederlo sul palco del teatro Ariston è sicuramente per via della sua simpatia travolgente, ma anche, e forse soprattutto, per il legame evidentissimo con Stefano. Tra i due trasuda da sempre una stima che va ben oltre la professionalità, fatta di rispetto reciproco e di quella complicità che difficilmente si costruisce a tavolino.

È lo stesso Herbert a raccontare quanto De Martino abbia inciso sulla sua carriera: “Mi ha dato la possibilità di crearmi una nuova carriera, grazie a lui mi sono dedicato molto di più alla tv e sono diventato un volto familiare: con Affari Tuoi è proprio cambiata la percezione intorno a me”.

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Trovare un difetto al conduttore, per Herbert, è impresa quasi impossibile. Forse uno solo: il fatto di non arrabbiarsi mai, anche quando sarebbe invece il caso.

Eppure è proprio in quel garbo costante che si rivela il carattere dell’uomo, prima ancora che del personaggio: “È una persona molto umile, un vero signore. Il suo camerino ha sempre la porta aperta e questo la dice lunga sul suo modo di essere. Perché non mi capita mai di vedere i camerini aperti, specialmente quando si tratta del conduttore. Invece lui è lì, la gente entra, si prende il suo caffè, io mi butto sul suo divano e uso il suo bagno. Questo fa capire che è una persona che non si mette al di sopra degli altri, anche quando potrebbe farlo”.