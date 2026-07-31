X Factor 2026, la data di inizio, i giudici e dove vederlo: il video che svela tutto

Prende il via il conto alla rovescia di X Factor 2026. Diffuso il promo ufficiale con Giorgia e la giuria composta da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama

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Ufficio Stampa Sky Il cast di X Factor 2026

X Factor è pronto a riaccendere i riflettori e dà ufficialmente il via al conto alla rovescia verso la nuova edizione, le cui registrazioni sono già in corso. A segnare l’inizio della lunga avventura è il promo diffuso sui canali social del talent show, che per la prima volta riunisce la conduttrice Giorgia e i quattro giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama.

Lo show Sky Original prodotto da Fremantle tornerà giovedì 10 settembre con una stagione che accompagnerà il pubblico per tutto l’autunno, seguendo il percorso dei nuovi talenti dalle prime Auditions fino alla finale dei Live Show. Ancora una volta, saranno le emozioni della musica e la ricerca della prossima grande voce italiana a guidare uno dei programmi più seguiti della televisione.

X Factor 2026, Giorgia conduttrice e la nuova giuria

Il promo ufficiale, realizzato dalla Sky Creative Agency e diffuso sui social, mostra i cinque protagonisti sospesi tra realtà e street art, trasformati in figure che sembrano uscire da un murales prima di prendere vita. È il primo assaggio dell’atmosfera che accompagnerà la nuova edizione italiana del format.

Al centro dello show ci sarà ancora Giorgia, confermata alla conduzione dopo l’apprezzamento ricevuto nelle passate stagioni. Sarà lei ad accogliere i concorrenti dietro le quinte, sostenerli prima delle esibizioni e accompagnarli sul palco nei momenti più delicati della competizione, mettendo al servizio del programma la sua sensibilità artistica e la sua empatia.

Ad attenderli, però, ci sarà soprattutto il giudizio dei quattro giudici. Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi saranno chiamati a valutare decine di aspiranti artisti, selezionando soltanto i più convincenti in un percorso che si preannuncia, come sempre, ricco di emozioni e colpi di scena.

Il loro compito sarà costruire le squadre che si contenderanno la vittoria finale, scegliendo i concorrenti capaci di distinguersi non solo per la qualità vocale, ma anche per personalità, presenza scenica e potenziale artistico.

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Dalle Auditions ai Live Show: il viaggio dei 12 protagonisti

Come da tradizione, la gara prenderà il via con le Auditions, primo banco di prova per tutti gli aspiranti concorrenti. Sarà soltanto l’inizio di un percorso fatto di selezioni sempre più difficili.

Dopo questa prima fase arriveranno infatti Bootcamp e Last Call, gli appuntamenti decisivi che permetteranno ai giudici di restringere progressivamente il numero dei partecipanti fino alla formazione delle quattro squadre ufficiali.

Solo 12 concorrenti riusciranno a conquistare un posto nei Live Show, il cuore della competizione. Da quel momento inizierà la sfida più intensa, con esibizioni dal vivo, assegnazioni dei brani, eliminazioni e un percorso di crescita artistica che, settimana dopo settimana, porterà il pubblico a conoscere sempre meglio i protagonisti della nuova stagione.

L’obiettivo resta quello che da anni rende unico il programma: trovare un artista capace di lasciare il segno nel panorama musicale italiano.

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Quando inizia e dove vedere X Factor 2026

La nuova stagione di X Factor debutterà giovedì 10 settembre e sarà trasmessa in esclusiva su Sky, oltre a essere disponibile in streaming su NOW. L’appuntamento sarà fisso ogni giovedì sera e accompagnerà gli spettatori per tutta la stagione autunnale.

Il pubblico potrà seguire ogni fase della competizione, dalle Auditions ai Bootcamp, dalla Last Call fino ai Live Show, vivendo insieme ai concorrenti tutte le emozioni del percorso che porterà all’elezione del vincitore di X Factor 2026.

Con il promo diffuso oggi prende ufficialmente il via il countdown. La macchina organizzativa è ripartita e tutto è pronto per una nuova stagione fatta di musica, sfide e storie che proveranno a conquistare giudici e spettatori.