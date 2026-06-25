Affari Tuoi, Stefano De Martino sorprende: “Herbert vuoi venire a Sanremo?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

La messa in onda dei Mondiali 2026 mette fretta a Stefano De Martino che il 25 giugno 2026 torna a condurre una nuova puntata di Affari Tuoi fra le battute di Herbert Ballerina e una partita super emozionante.

Affari Tuoi, Mary dalla Campania sbaglia tutto (e perde)

Se La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui continua ad allungarsi sino alle 22, Stefano De Martino corre con il suo Affari Tuoi per lasciare spazio alla partita dei Mondiali 2026 Ecuador-Argentina. A giocare in questa partita del programma di Rai Uno, Mariavittoria dalla Campania, detta Mary, arrivata in studio insieme alla madre.

La partita della concorrente è iniziata nel migliore dei modi. Mary infatti ha trovato immediatamente Gennarino, conquistando il jackpot da 4mila euro. Non solo: ha aperto ben tre pacchi blu di fila, conquistando così la possibilità di vincere un’automobile.

La fortuna però non ha assistito Mary che subito dopo si è vista sfumare di fronte agli occhi il premio su quattro ruote e ha rifiutato la proposta del Dottore da 35mila euro. Non è andata meglio con i tiri successivi che hanno portato la concorrente a eliminare il premio da 20mila euro e quello da 300mila euro.

Da quel momento la situazione ha iniziato a precipitare e Mary ha perso anche il pacco con 75mila e 100mila euro. Nonostante ciò la concorrente ha resistito alle lusinghe del Dottore, rifiutando un cambio e aprendo il pacco che conteneva “zero”.

L’entusiasmo per questa piccola vittoria però è durato poco perché Mary e la madre hanno aperto il pacco con il premio da 200mila euro. Decise ad arrivare sino alla fine, la concorrente e la madre hanno rifiutato anche l’assegno da 5mila euro arrivando ad un tabellone con 30mila euro e il pacco ballerina.

Quando sembrava che la situazione stesse per cambiare però Mary ha scelto di cambiare all’ultimo il suo pacco, scoprendo amaramente di aver scelto quello senza premio. La concorrente ha così abbandonato lo studio con l’amaro in bocca, triste e sconsolata, portandosi a casa solamente i 4mila euro guadagnati all’inizio grazie a Gennarino.

Stefano De Martino e la battuta su Sanremo 2027

Nel corso della puntata, come accade sempre ad Affari Tuoi, non sono mancate battute e risate, soprattutto fra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina che sono amici anche lontano dagli studi televisivi.

In particolare il conduttore ha ironizzato sulla possibilità di portare sul palco dell’Ariston, il comico. Nelle ultime settimane se ne è parlato spesso, ma Stefano non si è mai pronunciato al riguardo. Ha scelto di farlo ad Affari Tuoi e in modo ironico.

“Herbert vuoi venire a Sanremo? – ha scherzato -. Per te non c’è posto, mi dispiace”. Un modo, con molta probabilità, per stuzzicare ancora di più la fantasia del pubblico che aspetta di scoprire chi sarà a Sanremo 2026 accanto a De Martino.

Il nuovo direttore artistico di Sanremo 2027 starebbe lavorando ancora al Festival e avrebbe in mente tantissime idee, ma per ora non ha svelato nulla. In tanti ipotizzano che potrebbe portare sul palco i suoi amici di sempre, da Herbert Ballerina a Emma Marrone, ma tutto è ancora da definire.