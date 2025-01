Stefano De Martino batte tutti i record con Affari tuoi: la Rai lo premia così

Fonte: IPA Stefano De Martino ad Affari tuoi

Il successo di Stefano De Martino è travolgente. In barba alle critiche e malelingue della scorsa estate, di chi lo trovava inadatto come sostituto di Amadeus, il giovane conduttore sta macinando record su record con Affari tuoi. L’ultimo è stato registrato lunedì 20 gennaio, quando il programma è stato seguito da oltre sette milioni di telespettatori (con picco del 42,9% di share con oltre 9,2 milioni di spettatori). Il game show si conferma dunque uno dei programmi tv più visti in Italia. La conduzione di De Martino – leggera, scanzonata e garbata – piace e convince. E per questo la Rai ha deciso di premiare l’ex ballerino di Amici che ha saputo portare sulla tv di stato entusiasmo e brio.

Il futuro di Stefano De Martino in Rai

Stefano De Martino è indubbiamente il fenomeno televisivo del momento e la sua posizione in Rai diventa giorno dopo giorno più forte che mai. Tanto che presto sarà alla guida di nuovi show. Oltre a Stasera tutto è possibile, in partenza su Rai2 nei prossimi giorni, l’ex marito di Belen Rodriguez sarà anche al timone di nuovi format del tutto inediti. Per la rete ammiraglia Stefano ha “messo la testa su alcuni progetti di prima serata che si realizzeranno in autunno e in inverno”, ha annunciato De Martino a Tv Sorrisi e Canzoni.

Non si tratterà di game ma di varietà, “anche se la parola varietà è un po’ abusata”, ha sottolineato Stefano per poi aggiungere: “Bisogna partire da un pretesto di racconto per poi fare spettacolo”. La stagione 2025/2026 di Rai1 si arricchirà dunque di nuovi show guidati dal 35enne, oltre ai titoli cult come Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e The Voice.

Lo scorso giugno Stefano De Martino ha firmato con la Rai un contratto valido fino al 2028 (si mormora dal valore di 8 milioni di euro) per la conduzione di Affari tuoi e non solo. Nuove trasmissioni da testare ma anche – a quanto pare – la conduzione del Festival di Sanremo. Lo scugnizzo di Torre Annunziata potrebbe infatti calcare l’Ariston nel 2027, dopo le due edizioni affidate a Carlo Conti.

“Quando torno a casa dopo la mia settimana lavorativa e mi capita di accendere su Rai1. Mi ritrovo lì con la cravatta a fare un programma quotidiano e mi dico: “Cavolo, veramente tutto è possibile!”. – ha confidato Stefano – A 35 anni non mi sarei mai immaginato di poter condurre un programma che, nella nostra idea di televisione, andrebbe fatto a un’età più “matura”.

Stefano De Martino e il successo di Affari tuoi

Stefano De Martino, che al momento è single e si tiene alla larga dai pettegolezzi sulla sua vita privata, sta superando il suo difetto più grande grazie ad Affari tuoi: “Mi annoio facilmente. Chi mi conosce, prima di iniziare Affari tuoi mi diceva: “Sarai in onda tutti i giorni con le stesse cose da dire, da fare. Arriverai a un punto in cui non ne avrai più voglia”. E invece questo difetto è controbilanciato da un pregio che è la consapevolezza: sapendo che potrei essere schiavo della noia mi invento delle cose che diventano dei tormentoni e mettono un po’ di pepe. Ed è bello sentirsi dire dalla gente che incontro per strada che “A casa mia ceniamo tutte le sere con te”.