Fonte: IPA Stefano De Martino

Il conduttore dei record torna su Rai2: ci siamo di nuovo, Stefano De Martino è pronto a spostarsi da Affari Tuoi a Stasera tutto è possibile, e su Instagram ha condiviso un’anticipazione a sorpresa. Nel video non mancano tutti i grandi amici e colleghi di De Martino, da Francesco Paolantoni a Max Giusti, pronti a offrire ancora una volta uno spettacolo d’eccezione.

Stefano De Martino, l’anticipazione di Stasera tutto è possibile su Instagram

Da martedì 28 gennaio, torna Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile 2025: dopo le indiscrezioni, ecco finalmente l’ufficialità. La puntata dovrebbe subire un unico stop, per Sanremo, l’11 febbraio, quando va in scena la prima serata. Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Biagio Izzo, Max Giusti e tanti altri tornano finalmente con De Martino, ricreando la stessa atmosfera di giocosità e divertimento, uno show puro (la puntata dell’Epifania di Affari Tuoi ha ripreso molti elementi di STEP).

Questa è la prima volta che Stefano De Martino si alterna tra i due canali, Rai1 e Rai2: una volta a settimana, con Stasera tutto è possibile, terrà compagnia agli spettatori. Riguardo al ritorno con STEP, Stefano De Martino ha detto a Sorrisi: “Il bello di questo programma è che è poco pretenzioso, non promette il grande spettacolo ma semplicemente cerca di divertire e di spegnere un po’ il cervello con la ‘caciara organizzata’”.

Su Instagram, ha condiviso una piccola anticipazione: il momento iconico in cui molti si ritrovano e preparano lo spettacolo. “C’è un Max Giusti sul monopattino”, Paolantoni che aspetta De Martino e beve il caffè, il ritorno in studio. Al tavolo non mancano Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, e nella prima puntata sono ospiti Elisabetta Canalis e Brenda Lodigiani, poi Max Giusti e Mara Maionchi. “Il parterre è sempre misto tra comici, personaggi pop, mondi che dialogano tra loro ma che difficilmente si ritrovano a giocare insieme”.

Il successo di Stefano De Martino

A ottobre un’indiscrezione aveva allertato i fan: De Martino pronto a lasciare STEP? Assolutamente no. Non solo si torna sempre dove si è stati bene, ma è necessario, perché il conduttore “si annoia in fretta”. “Il mio difetto è che mi annoio facilmente. Chi mi conosce, prima di iniziare Affari Tuoi mi diceva: ‘Sarai in onda tutti i giorni con le stesse cose da dire, da fare. Arriverai a un punto in cui non ne avrai più voglia’. E invece questo difetto è controbilanciato da un pregio che è la consapevolezza: sapendo che potrei essere schiavo della noia mi invento delle cose che diventano dei tormentoni e mettono un po’ di pepe”.

Con Affari Tuoi, non solo prima ha superato i 6 milioni di spettatori, ma pure i 7, con uno share stellare del 32,3%. Sembra che non ci siano limiti per il conduttore, amato da tutti, quella ventata di freschezza che da tempo chiedevamo a gran voce. Una strada professionale già delineata e spianata, non priva di gavetta, di duro lavoro, determinato a togliersi di dosso le vecchie etichette (come “ex marito di Belen”). Sanremo, prima o poi, lo attende.