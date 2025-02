Fonte: IPA Stefano De Martino

Oggi martedì 25 febbraio torna Stefano De Martino con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show che sta macinando un successo dopo l’altro, tanto che la puntata finale potrebbe essere trasmessa su Rai1. Ma vediamo intanto le anticipazioni e gli ospiti di Stasera tutto è possibile, così come il tema a cui è dedicata la serata.

Stasera tutto è possibile, puntata del 25 febbraio 2025: tema, ospiti e anticipazioni

Stefano De Martino è ormai la certezza del panorama televisivo attuale: il 25 febbraio 2025 torna con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show con un cast fisso, composto da Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia, ma anche tanti ospiti pronti a movimentare la serata, anche se come ricorda il conduttore non si vince nulla e ci si diverte solamente. Il tema della quarta puntata, che è stata realizzata come di consueto all’Auditorium Rai di Napoli, è “EcoStep”.

Il parterre di ospiti ci fa capire che ci attende una puntata esplosiva: Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri. Il comico Vincenzo De Lucia, invece, questa settimana offre l’imitazione della grande Francesca Fagnani. Presente il Panda, l’ormai amatissima mascotte del programma (che viene animata da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro), e inoltre sono previsti, come di consueto, una serie di giochi, tra cui Step Burger, Speed Quiz, Rubagallina, la Stanza Inclinata.

Il successo di Stefano De Martino è inarrestabile

Come detto, Stefano De Martino è ormai un nome di punta della Rai: dopo l’addio di Amadeus, ha preso il suo posto ad Affari Tuoi, che ha raggiunto vette record in fatto di share. Milioni di telespettatori lo premiano ogni sera, e il suo pubblico non può fare a meno di apprezzarlo anche in Step, che tra l’altro potrebbe arrivare su Rai1. Proprio così: si starebbe lavorando per portare la puntata finale di Stasera tutto è possibile su Rai1, anche per testare De Martino. “Ci piacerebbe portare su Rai1 la puntata finale di Stasera tutto è possibile. Ci stiamo lavorando”, ad averlo detto all’Ansa è stato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

Il format è pensato per Rai2, ma potrebbe riservare delle sorprese su Rai1. Basato sul format francese Vendredi, tout est permis, vari personaggi dello spettacolo o dello sport si mettono alla prova in ogni puntata. Non si vince nulla, non sono previsti premi, ed è questo il grande pregio del programma, prima condotto da Amadeus e poi da De Martino. E non è tutto. Il suo nome è ormai talmente “forte” da essere considerato una garanzia, visto che, secondo le indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela, gli è stato chiesto di andare in onda il sabato sera con Affari Tuoi. “Intanto De Martino ha chiesto e ottenuto lo spostamento dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile su Rai1″. Ma c’è già in cantiere un nuovo game show, che potrebbe essere piazzato in Access Prime Time a giugno.