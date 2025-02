Proposta Rai, Stefano De Martino contro Maria De Filippi al sabato sera

Fonte: IPA Stefano De Martino

Il successo di Stefano De Martino in Rai è indiscutibile. Chi aveva dubbi sulla sostituzione di Amadeus, si è dovuto ampiamente ricredere. Il pubblico si è facilmente adattato, infatti, apprezzando enormemente il suo stile. La Rai sembra intenzionata a puntare sempre di più su di lui, che potrebbe restare in rete per tanti anni. Una conferma giunge anche da Dagospia, che riporta come ci sia nell’immediato una nuova sfida intrigante per lui.

Stefano De Martino “contro” Maria De Filippi

Affari Tuoi è al momento il gioiellino della carriera di Stefano De Martino. Un vero e proprio diamante, considerando il trionfo di pubblico. In questa veste, al posto di Amadeus, è riuscito non soltanto a legare a sé il suo pubblico storico ma a convincere moltissimi scettici. Amato da differenti fasce anagrafiche, è di certo uno di quei nomi che la Rai non può lasciarsi sfuggire. Al tempo stesso, però, continua a essere molto apprezzato anche il suo Stasera tutto è possibile. I fan però sognano un ritorno di Bar Stella, che aggiungeva un tocco di ecletticità al palinsesto Rai.

Detto ciò, la direzione pare gli abbia proposto la conduzione di due speciali di Affari Tuoi. Un’arma segreta da sfruttare contro gli ascolti record di Maria De Filippi e del suo C’è posta per te. Doppio appuntamento del sabato sera, dunque, precisamente l’8 e il 15 marzo.

La scelta di Stefano De Martino

Come più volte spiegato dal diretto interessato, non ci sarebbe mai stata alcuna carriera nel mondo dello spettacolo senza Maria De Filippi. È stata proprio lei a tirarlo dentro nella scuola di Amici. Lo ha voluto fortemente, stregata dal suo viso e dal suo modo di fare, e aveva ragione. In tanti hanno piano quando è stato eliminato al Serale e proprio la sua esperienza ha portato alla creazione di una categoria a parte, quella della danza, con due vincitori per ogni stagione.

Detto ciò, conscio di tutto questo e della difficoltà di pareggiare certi ascolti, pare che De Martino abbia rifiutato la proposta. Ciò non vuol dire, però, che non ci sarà uno speciale. Dei due pensati, ne resta in calendario (ufficiosamente al momento) soltanto uno, che però dovrebbe essere trasmesso a maggio.

Al fine di premiare i suoi sforzi e risultati, inoltre, pare che l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile possa cambiare rete. Dovrebbe passare da Rai 2 a Rai 1, così da tentare di travolgere una fetta più ampia di pubblico, in vista della prossima stagione (sarebbe una proposta del conduttore, ben accolta)

Gli impegni però non sono terminati per lui, anzi. Considerando come sul Nove ci sarà Amadeus con Raid The Cage, l’ex ballerino di Amici sarà impegnato in un nuovo game show, a partire da giugno, da alternare proprio ad Affari Tuoi (anche per limitare le fuoriuscite di denaro dovute alle vincite costanti).