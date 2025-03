Fonte: IPA Flora Canto

Ormai – purtroppo – siamo ben oltre il giro di boa di questa edizione di Stasera tutto è possibile, che Stefano De Martino potrebbe condurre per l’ultima volta secondo le indiscrezioni. Il comedy show è pronto a tornare stasera martedì 25 marzo con una nuova puntata: ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni.

Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 25 marzo

Difficile resistere a una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, il comedy show giunto all’ottava puntata, condotto da Stefano De Martino a partire dalle 21,20 su Rai2. Ormai siamo praticamente alla fine, considerando che ci aspettano solo due puntate prima della finale prevista per l’8 aprile, a cui prende parte anche l’ex fidanzata di De Martino, ovvero la mitica Emma Marrone.

Il tema dell’ottava puntata di Step è “Sei un mito”, e naturalmente torna il cast di ospiti fissi, ovvero Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. A questa puntata si aggiungono, inoltre, tanti ospiti super attesi, tra cui Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto. Vincenzo De Lucia come sempre offre una delle sue interpretazioni magistrali, che ci fanno molto sorridere: durante l’ottava puntata, veste i panni della conduttrice iconica Milly Carlucci.

Non può naturalmente mancare la mascotte del programma, che è il Panda, animato da Francesco Garzia e il dj Claudio Cannizzaro. Diversi, infine, i giochi e le sfide a cui potremo assistere durante la puntata, come La coppia che scoppia, Golden Step, Mimo senza fili, Rubagallina e la Stanza Inclinata. L’unica regola del conduttore? Come sempre, De Martino invita a divertirsi, perché tanto non si vince nulla. Il programma è visibile su Rai2 a partire dalle ore 21,20 ed è inoltre disponibile sulla piattaforma RaiPlay in diretta streaming e on demand: l’appuntamento è a stasera 25 marzo 2025.

Il futuro di Stasera tutto è possibile

Per Stefano De Martino, potrebbero esserci delle novità importanti in arrivo. Ormai da tempo siamo abituati a vederlo ogni anno con Stasera tutto è possibile, programma che conduce da ben sei edizioni dopo Amadeus. Di gavetta possiamo dire che ne ha fatta e ora sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, dei suoi sacrifici e del suo impegno, anche grazie alla sua conduzione di Affari Tuoi, programma anche questo “ereditato” da “Ama”, dopo l’addio del conduttore alla Rai.

“Pare che De Martino abbia intenzione di diventare solo un personaggio dell’ammiraglia, e di non apparire in nessun altra rete, men che meno su Rai 2 che è considerato un po’ la Cenerentola delle reti Rai. Per lui si aprono altri progetti, ma soprattutto sembra proprio che si stia preparando per il salto di qualità massimo, ossia la conduzione di Sanremo 2027″, a lanciare l’indiscrezione è stato Roberto Alessi. Le ipotesi sono tante, come una conduzione del programma di Capodanno: il benvenuto della Rai al 2025 è stato condotto da Marco Liorni. Stefano punta in alto, ma è sempre misurato: aveva ammesso di essere “spaventato” all’idea di condurre la kermesse. Ma ormai il suo futuro sembra già scritto.